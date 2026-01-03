宏福苑大火後…觀塘2屋苑維修涉黑幫 廉署拘21人最老81歲

我的頻道

香港新聞組／香港3日電
香港宏福苑大火災後揭開維修工程黑幕，香港廉政公署開年已拘捕21名男女涉嫌操控樓宇維修工，其中有人是黑社會成員；圖為去年12月5日火災後現場。(中通社)
去年11月26日發生在大埔區宏福苑大火造成161人死亡，引發社會對樓宇維修工程黑幕的關注。廉政公署2日公布，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該團夥的骨幹成員。

大公報報導，廉署指出，執法行動先後拘捕21名人士，包括15名男子及6名女子，年齡介於30至81歲。當中包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。據了解，兩個屋苑分別為翠屏北邨及合和大廈。

廉署人員在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3300萬元(約423萬美元)的工程合約。

另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的授權票，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

報導指出，實地走訪觀塘協和街的合和大廈，該樓有近六十年樓齡，400多個單位。現場所見工程尚未完工，大廈仍被棚架圍住，有業主表示工程已進行一部分，尚欠外牆喉管維修。

業主李先生在大廈居住逾40年，他得知大廈工程涉貪污，他認為廉署拘捕涉貪人員大快人心。「這些行為不能縱容。」他表示，這次的大廈修復工程，每戶負責8.5萬元，當中還未包括升降機工程的1.2萬元。對於工程涉嫌貪污，他坦言感到無力。

另一涉案屋苑翠屏北邨，是房屋署租者置其屋計畫第五期其中一個出售屋邨，共有13座，超過六千個單位。翻查資料，邨內上月曾貼出告示，指屋苑聘用了負責大埔宏福苑工程的鴻毅建築師為工程顧問，因應負責人被捕，已即時終止相關業務。

報導說，香港樓宇安全學會會長何鉅業指出，普通小業主無法分辨工程項目價錢是否合理，即便明碼實價地標示，但每一項數目背後都可能另有操作。市建局雖然早已設立「招標妥」平台，協助業主，但圍標等問題仍積存。他認為政府需強化工程監管，亦可釐定更細緻的工程執行指引，甚至材料應用標準，加強施工過程中的抽樣監督及審查，從而切斷貪污關係鏈，相信能夠減低此類貪污情況出現的風險。

宏福苑

史上最勁紅盤 港股開年首日大漲707點 重上2.6萬關

北京26歲「最美交警」撞臉楊紫 粉絲千里「追星」

