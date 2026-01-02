港立會90議員宣誓就職 特首：留意「唱衰」言論搞分化

我的頻道

香港特派員李春／香港2日電
香港新一屆立法會議員昨天宣誓就職。 圖為議員在宣誓開始前合影。（中通社）
香港新一屆立法會議員昨天宣誓就職。 圖為議員在宣誓開始前合影。（中通社）

香港新一屆立法會90名候任議員，1月1日宣誓就職。監誓的香港特首李家超確定全體候任議員宣誓有後，說希望議員成為香港政府治港及改革夥伴，期望他們上任後主動融入及服務中國發展大局，主動對接「十五五」（2026至2030年）規畫等，以及共同推動大埔宏福苑大火慘劇後的重建和支援工作。

香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，90名議員在香港特區行政長官李家超...
香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，90名議員在香港特區行政長官李家超監誓下，依次完成宣誓。圖為宣誓儀式結束後，李家超（前排左十一）和第八屆立法會議員合影。(中新社)

行政長官李家超上午到立法會，為新一屆立法會議員監誓，並確定全體90名候任議員宣誓有效。多名司局長亦有出席。

香港立法會90名候任議員，宣誓前按照議會資歷排序，由民建聯議員李慧琼先宣誓，隨後的是民建聯陳克勤及經民聯梁美芬等。

今次宣誓中，多名議員被指誓詞有不清楚之處，或動作有誤要重新宣誓。選委界何君堯、自由黨李鎮強、新民黨陳家珮工聯會吳秋北等數名議員宣誓時，被立法會秘書長衛碧瑤指誓詞有不清楚的地方，要求他們重新宣誓。其中陳家珮說宣誓時沒有看稿，將誓詞中的「廉潔奉公」讀錯為「廉正奉公」。

宣誓儀式由香港特首李家超監誓。完成監誓後對李家超全體議員致辭，稱對全體議員工作寄予厚望，期望議員成為政府治港及改革夥伴，包括主動對接十五五規畫，更好統籌發展和安全，加快發展北部都會區，並共同推動宏福苑火災後的支援和重建工作，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。

香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，圖為議員霍啟剛宣誓。(中新社)
香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，圖為議員霍啟剛宣誓。(中新社)

李家超又提出對議員有三點期盼，包括貫徹行政主導和「愛國者治港」原則相適應的方針。他指，「愛國者治港」不是口號，議會運作要理性、專業和建設性，實現高效及高質量議政，是對行政立法既互相制衡，又互相配合的重要考驗。

李家超又指某些人表面看似提出問題，實質動機可能是「唱衰」、「搞分化」或軟對抗，議員必須透過現象判斷事情本質，是否真正關心事情或借題挑撥矛盾、搞破壞。

在議員宣誓就職後，新一屆立法會主席提名期2日下午5時截止。根據香港立法會「議事規則」，提名表格須由1名提名人議員，以及另外最少3名附議人議員簽署。立法會秘書處將於下周四舉行特別論壇，讓候選人陳述競選綱領，及回應議員提問，之後隨即由全體議員選出主席。

香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，圖為議員江旻憓宣誓。(中新社)
香港特區第八屆立法會舉行議員1月1日宣誓儀式，圖為議員江旻憓宣誓。(中新社)

