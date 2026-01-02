「功夫」神祕乞丐69歲病逝 袁祥仁「練武奇才」台詞成絕響

袁祥仁在電影「功夫」中飾演拿著祕笈招搖撞騙的乞丐。(取材自小紅書)

曾在電影「功夫」中飾演神祕乞丐的香港 傳奇綠葉袁祥仁，驚傳於2026年1月1日因病離世，享壽69歲，妻子也悲痛證實袁祥仁因病於伊利沙伯醫院離世。喪禮將定在2月1日於世界殯儀館3樓明德堂設靈。

袁祥仁是香港著名的武術指導、導演及演員，他是著名武術指導袁小田之子，其哥哥為享譽國際的「天下第一指」袁和平。

1957年出生於香港的袁祥仁早年從邵氏助理武指起步，參與張徹「保鏢」、「報仇」、「遊俠兒」等片，70年代未，他與胞兄袁和平創辦了「和平電影公司」並組成「袁家班」。

袁祥仁生前在電影圈相當活躍，曾參與過「黃飛鴻」、「太極張三豐」等經典港片，更曾隨哥哥袁和平遠赴好萊塢 ，參與過漫威 經典作品「夜魔俠」、「霹靂嬌娃」等片的武術指導。「黃飛鴻」讓他獲得11屆香港電影金像獎最佳動作指導。

對眾多影迷而言，袁祥仁最經典的銀幕形象，便是在周星馳電影「功夫」中那位手持「如來神掌」祕笈、騙走主角積蓄的神祕乞丐。片中那句「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才」，至今仍是網路迷因熱門梗。

除了功夫中的乞丐，袁祥仁客串逾20角色，如「武狀元蘇乞兒」夢中乞丐傳授羅漢拳；「大內密探零零發」反串無相王妻（老太太），還有在「奇門遁甲」演道士。其中，「奇門遁甲」讓他獲得第37屆香港電影金像獎最佳動作指指名。

袁祥仁最後的作品是在2025年參演「紅嫁衣」及「風味快餐車」。

根據袁祥仁太太的訃告指出，袁祥仁喪禮將定在 2月1日於世界殯儀館3樓明德堂設靈。其猝逝也震驚香港電影圈，令人不勝唏噓。不少影迷與圈內好友都難過表示「一路好走」、「感謝大師帶給我們的歡樂與精彩武打」。