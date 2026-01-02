我的頻道

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

港媒新年社評呼籲政府多聽民間批評意見、包容不同聲音

香港新聞組／香港2日電

在2026年首天，香港主要媒體都發表社論，對今年提出各種期待和建言，當中包括要求港府汲取大埔宏福苑奪命大火的教訓，整治系統和制度的缺失，以及呼籲港府包容不同聲音，以利管治。

中央社報導，明報在社評中表示，今年是中國「十五五」（第15個五年規畫，2026至2030年）開局之年，其發展踏上新台階，香港需要主動對接，發揮自身所長、貢獻中國所需，同時也要致力社會經濟改革，新界「北都」（北部都會區）建設要有更多實質突破。

社評表示，宏福苑奪命大火所暴露的系統問題，以及制度的缺失，要切實根治，各界要有積極求變的決心，政府則要不斷自我革新，同時敢於打破利益藩籬的意志。

社評也呼籲港府多聽民間批評意見、包容社會不同聲音，這對政府提升管治水平相當重要。

社評又指，新一屆立法會議員今天宣誓就任，行政立法關係，既要互相配合，也要互相制衡，立法會有責任監察政府，議員要敢言敢問，政府要有接受批評的胸襟；良政善治需要廣開言路，聆聽社會不同聲音，即使有時忠言逆耳，當局也應該虛心接納。

另有港媒社論表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際格局充滿不確定性，各類風險交織疊加，香港作為高度開放的小型經濟體，自然難以獨善其身，加上本地經濟轉型進入深水區，陣痛難免，部分市民對前景感到憂慮。

但社論表示：「我們亦應客觀清醒地看到：香港擁有國家作為堅強後盾，特區政府亦正積極推動全方位改革。只要大家堅定信心、穩步前行，香港完全有條件走得更穩、更遠。」

信報發表社評表示，2025年出現驚心動魄的浩劫，宏福苑發生史無前例的世紀火災，釀成百多人死亡，包括一名英勇殉職的消防員；寄望2026年，港府汲取沉痛教訓，切實改革制度，尤其是堵塞監管維修工程的漏洞，防止悲劇重演。

社評表示，香港整體經濟正在回升，並以金融業一枝獨秀，但惠及各行各業的「滴漏效應」仍未奏效。因此，新一年港府更要努力不懈。

