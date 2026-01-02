港珠澳大橋去年客流3134萬人次 車流680萬輛次破紀錄

2025年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流與車流分別超過3134萬人次與680萬輛次，刷新歷史新高。圖為2025年11月8日在全運會公路自行車男子個人賽決賽選手在港珠澳大橋騎行。(新華社)

珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站1日公布，2025年至2026年1月1日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流與車流分別超過3134萬人次與680萬輛次，同比分別增長14.3%和22.3%，雙雙刷新歷史新高。並首次在單個自然年突破客流3000萬人次、車流600萬輛次兩個大關。同時，「粵車南下」吸引愈來愈多車主申辦，目前已有720輛廣東私家車完成備案，準備「一腳油門到香港 」。

大公報報導，粵港澳大灣區 融合發展加快，「一橋連三地」的港珠澳大橋已成為粵港澳三地居民雙向奔赴、你來我往的熱門便利通道。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，2025年經大橋珠海口岸出入境的港澳居民、港澳單牌車數量分別超1797萬人次、386萬輛次，同比分別增長11%、25%。

隨著「灣區旅遊」進一步走熱，圍繞港珠澳大橋的「一程多站」旅遊線路也備受青睞。據港珠澳大橋邊檢站提供的最新數據，2025年以來，持港澳旅遊簽注經大橋往來的內地旅客超過559萬人次，同比增長6.4%，以家庭親子遊、學生遊、銀髮遊旅客為主。

尤其在周末和節假日期間，大橋珠海口岸「北上南下」現象更為明顯，2025年已先後6次刷新客流車流最高紀錄，其中單日最高客流達17萬人次。

報導指出，伴隨「粵車南下」政策實施，跨境自駕方式有望吸引更多內地居民經港珠澳大橋「南下」香港旅遊消費、經商就業。

廣東車主阿坤說，借助「粵車南下」政策第一次駕車赴港，在香港逗留了兩天，在駕車、停車等方面整體感受都比較便利。他約上了香港朋友一起去了海港城 等地購物，還駕車登上了太平山，「很不一樣的感覺」。他已經計畫再次赴港，依然以食購玩為主。

相比「粵車南下」最近成行，澳車北上、港車北上至今分別迎來實施3周年、2.5周年。

報導說，截至2025年年底，經港珠澳大橋珠海口岸進出境的港澳單牌車累計已突破834.5萬輛次，大灣區「一小時生活圈」照進現實。在剛剛過去的港澳公眾假期（12月24日至12月28日），經大橋珠海口岸進出境的港澳單牌車達7.9萬輛次，同比增長近20%；預計在2026年元旦假期迎來新一輪車流熱潮。