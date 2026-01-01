跨年夜憶宏福苑殉職消防 未婚妻曬照：今天原是大日子…

何偉豪未婚妻上傳二人仰望星空的照片。（取材自小紅書）

大埔宏福苑 五級大火釀成161人喪生，事隔一個多月，英勇殉職消防隊目何偉豪的未婚妻Kiki，於12月31日在網上發文追思愛人。她感嘆兩人原約好在2025年最後一天共度大日子，如今「這過程真的好難捱」，她難過的表示「真係好想帶你一齊完成埋佢」。文中附上飛機畫面與兩人仰望星空的背影照，令眾多網友感到鼻酸。

香港 01報導，何偉豪日前以最高榮譽舉殯，遺體長眠浩園。何隊目的未婚妻在文章中寫道：「有人話，生命好脆弱。我唔認同，因為我知你最後一刻都好盡力去救人，好努力去生存見我地…」。

「再見啦，恐怖的2025」，Kiki亦在文章中感謝所有人的關心、以及航空公司的安排，她稱：「回憶的你是最親切是最開朗，我在模仿、一樣笑。我信你化作漫天的星座，遙遠的在看。」最後她祝願大家2026都平安、健康。

另據文匯報報導，火災發生一個多月後，當時穿著拖鞋、單薄秋衣逃出的張先生回望這場浩劫，坦言活在當下更可貴，作為幸運的倖存者，他更珍惜眼前人，因為一家四口平淡度新歲並非理所必然。

張先生一家四口生活在宏福苑宏道閣，自大火發生那天匆忙離開後便一去不能返，一家人先後在社區會堂、朋友住所及酒店暫住，社會各界無私的支持助他們挺過了顛沛流離的苦日子，其中「一戶一社工」更是他手機的置頂聯繫人之一，「幾乎每天都有聯絡，社工會提醒我要拿什麼援助，後來還幫我整理了援助資訊的表格。雖然她本身還有正職，但對我們的需求都很幫手。」就連入住的酒店，職員也是無微不至的關心，「一日三餐都在餐廳吃，完全沒有寄人籬下的感覺，反而是一種像家的溫暖。」

報導指出，在社會各界支援下，張先生一家四口總算安穩下來，日內將入住洪水橋的過渡性房屋樂翹樓一間大約300多呎的「清水樓」，他一邊展示新居的照片，一邊比劃未來家中布置說：「計畫買一個衣櫃，分隔睡覺和客廳的空間，一家人住的話可能需要買兩張碌架床，總體而言不會買太多傢俬，可能還會搬，所以靈活性要高。」

面對未知的未來，張先生坦言沒有想法，但始終覺得自己有責任為家人提供安定的新生活，「希望重建的方案可以盡快出來，如果有需要，我可能要重新出來打工補貼生活，我現在66歲，出來應該還能找到工作。」