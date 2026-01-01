香港沒跨年煙火 中環燈光秀、演唱會吸客 18萬人次入境

2025年12月31日晚，跨年倒數活動上，香港中環8座大廈的外牆展示巨型倒數時鐘，並展示以「新希望·新開始」為主題的光影圖案，向本地及全球觀眾送上祝福。(中新社)

煙火一向是香港跨年 慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但在中環舉辦演唱會及燈光秀。31日入境香港旅客人次按年升16%，尖沙嘴與中環人流如鯽，有酒店業界稱內地3天連假，加上啟德跨年演唱會效應，其集團有酒店訂房全滿，房價 按年升逾一成。

由香港旅遊發展局舉辦的除夕倒數，主要節目是三分鐘光影表演，以迎接新年來臨。在香港島的中環，不少人下午已提早去到遮打道等候，有人帶備露營椅、摺椅等。有香港人說，過往的除夕均會到尖沙咀海傍觀賞煙花，今年首次在中環倒數，活動亦有輕搖滾組合Air Supply及其他歌手登台，相信氣氛不錯，但仍較煙花匯演「差些」。亦有參與表演歌手的粉絲為了支持偶像，提早到皇后像廣場花園等候。

今年除夕取消煙花匯演，改在中環遮打道舉行音樂光影表演，附近的酒吧和食肆獲益。酒吧街蘭桂坊，有舉辦倒數派對的食肆及酒吧訂座率達八至九成，相信旅發局於中環舉行的倒數活動亦有助帶動生意，酒吧東主也認為晚上氣氛熱鬧。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，音樂光影表演對旅客有足夠號召力，並預料絕大部分酒店最終爆滿。相信在中環舉行光影倒數活動有足夠號召力，估計不少內地旅客會在黃昏時段到香港。雖然煙花匯演取消對尖東一帶酒店的生意或多或少有些影響，惟港九一帶酒店房價仍比平常稍高，反映不少旅客打算過夜。

蘭桂坊協會總監張素媚說，大部分蘭桂坊酒吧都舉行跨年派對，不同食肆酒吧都有推出特別活動及優惠，如日式放題套餐、參與遊戲有機會贏取機票、透過互動遊戲贈送香檳及美食券等，將可為顧客帶來不同體驗。

明報報導，中環8幢地標包括匯豐總行、終院等建築外牆顯示巨型倒數時鐘及光影圖案，及後有約3分鐘光影表演。倒數時人群紛紛高舉手機拍攝，高呼「happy new year」，有市民形容活動精彩。凌晨約零時13分人流漸散，多名警員協助疏導人流。

入境處數字顯示，截至31日晚間9時有18.1萬人次入境，較前一年除夕全日多2.5萬人次，增約16%；當中內地入境人次13.7萬，其他旅客4.4萬。香港居民出境人次33.8萬，亦按年多3.7萬，增約12%。