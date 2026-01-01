無視警告牌…在破邊洲懸崖上打卡 廣州男墜落70米崖身亡

不少遊客坐在懸崖邊取景；示意圖，非事件當事人。（取材自小紅書）

一名內地21歲青年於12月31日赴港遊玩，在西貢破邊洲懸崖景點打卡時，疑因失衡從約70米高崖直墜海面，獲救時已陷入昏迷，經搶救無效身亡。 攀石專家指出，該處石頭風化嚴重，常有強陣風襲來，遊客可能在圍欄外拍照踩上鬆脆岩石或遭風吹倒致禍。

香港 01、大公報報導，破邊洲是香港聯合國 教科文組織世界地質公園範圍內的一座地質奇觀，中國銀行500元鈔票背面的圖案便是破邊洲，吸引大量遊客前來。有人在觀景台前拿著鈔票拍攝，然後放上「小紅書 」分享。

香港天文台31日上午分別在西貢及塔門，錄得最高風速每小時達28公里，接近六級強風。

據悉，死者姓黃，21歲，來自廣州。昨日上午10時許，事主與3名同學到東壩對出的破邊洲遊玩。其間，事主與友人在一處懸崖邊的涼亭休息及拍照。事主為靠近懸崖邊捕捉風景打卡，不慎失平衡由70米高山崖墜落。隨行友人報警，水警及消防小艇隊到場，並有政府飛行服務隊協助，將事主救起，交由救護員急救，但最終仍然傷重不治。

警方初步調查，發現死者後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷。相信是意外失足墜崖，案件無可疑。

報導指出，實地前往破邊洲觀景台觀察，不時會見到遊客越過「懸崖危險，切勿前進」警示牌，跨出欄外到懸崖邊拍攝，再上載到社交媒體分享。網友在「小紅書」留言：「為了出片連安全都不顧了嗎」、「之前去看他們拍照就嚇到了，突出來的石頭下面就是垂直的懸崖」、「景區已經設置圍欄，部分人偏偏要越過圍欄去拍照，出了事情誰攔得住」。