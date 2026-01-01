我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

無視警告牌…在破邊洲懸崖上打卡 廣州男墜落70米崖身亡

香港新聞組／香港1日電
不少遊客坐在懸崖邊取景；示意圖，非事件當事人。（取材自小紅書）
不少遊客坐在懸崖邊取景;示意圖,非事件當事人。(取材自小紅書)

一名內地21歲青年於12月31日赴港遊玩，在西貢破邊洲懸崖景點打卡時，疑因失衡從約70米高崖直墜海面，獲救時已陷入昏迷，經搶救無效身亡。 攀石專家指出，該處石頭風化嚴重，常有強陣風襲來，遊客可能在圍欄外拍照踩上鬆脆岩石或遭風吹倒致禍。

香港01、大公報報導，破邊洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的一座地質奇觀，中國銀行500元鈔票背面的圖案便是破邊洲，吸引大量遊客前來。有人在觀景台前拿著鈔票拍攝，然後放上「小紅書」分享。

香港天文台31日上午分別在西貢及塔門，錄得最高風速每小時達28公里，接近六級強風。

據悉，死者姓黃，21歲，來自廣州。昨日上午10時許，事主與3名同學到東壩對出的破邊洲遊玩。其間，事主與友人在一處懸崖邊的涼亭休息及拍照。事主為靠近懸崖邊捕捉風景打卡，不慎失平衡由70米高山崖墜落。隨行友人報警，水警及消防小艇隊到場，並有政府飛行服務隊協助，將事主救起，交由救護員急救，但最終仍然傷重不治。

警方初步調查，發現死者後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷。相信是意外失足墜崖，案件無可疑。

報導指出，實地前往破邊洲觀景台觀察，不時會見到遊客越過「懸崖危險，切勿前進」警示牌，跨出欄外到懸崖邊拍攝，再上載到社交媒體分享。網友在「小紅書」留言：「為了出片連安全都不顧了嗎」、「之前去看他們拍照就嚇到了，突出來的石頭下面就是垂直的懸崖」、「景區已經設置圍欄，部分人偏偏要越過圍欄去拍照，出了事情誰攔得住」。

此處之前也曾發生過意外，2022年4月7日下午，1名34歲女子獨自前往破邊洲行山時，疑失足從高處墜下，倒臥在撿豬灣石灘的岸邊死亡，身旁遺下包括背囊、相機、水袋等個人財物。

不少遊客上載在破邊洲拍攝的相片。（取材自小紅書）
不少遊客上載在破邊洲拍攝的相片。(取材自小紅書)

香港 小紅書 聯合國

