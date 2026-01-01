港禁菸新規：院校出入口3米、候車納管 違者立罰3000港幣

香港 控菸條例三項新規定1月1日起正式生效，包括指定場所出入口三米範圍內禁菸、排隊候車和進入處所期間禁菸等。法定禁菸區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口。衛生署控菸酒督察會即時開立罰單 而不予事先警告。違例者將定額罰款3000元(港幣，約385美元)。

文匯報報導，衛生署控菸酒辦主任林民聰表示，法例不設適應期，明顯違法者會在無預警下直接被票控，但若有菸民因不知情在禁菸範圍的「踩界位」吸菸，會考 慮先發口頭勸喻，不聽從才票控。

林民聰進一步講解執法細節，例如個別巴士站即使沒有劃出排隊線、不設欄杆及候車亭，但現場只要有多於一人排隊，都屬於禁菸範圍，他強調公眾對排隊候車有清晰觀念，預計不難執行。

由於部分禁菸範圍位於狹窄的街道及公眾地方，政府未有要求指定場所於3米禁菸區範圍畫線，他相信透過宣傳後，菸民理應知曉哪些範圍屬於禁菸區，但在政策實施初期，如果巡查時發現有菸民不知情下經過或在禁菸區的「踩界位」吸菸，將考慮發出口頭勸喻或警告，若菸民站在禁菸範圍內吸菸，便「無情講」直接罰款。

林民聰說：「其實3米大概等於一個成年人走六七步的距離，再行遠一點就基本上離開了。無論有沒有這個法例，我們建議吸菸盡量都去遠一點，不要影響到其他人。」

報導指出，林民聰透露，政府將採用「風險為本」方式，優先巡查違例黑點，例如車站、遊客區、等違例較多的區域，他說：「我們希望透過這些執法巡查增加市民對於新法例的認知 。因為法例已經生效，都需要有效執法，希望有一個阻嚇力。」他坦言，即使接獲市民舉報，亦很難在短時間內派員到場處理，認為控菸法例成功關鍵在於社會有共識，主動遵守法例。