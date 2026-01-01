我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

港禁菸新規：院校出入口3米、候車納管 違者立罰3000港幣

香港新聞組／香港1日電

香港控菸條例三項新規定1月1日起正式生效，包括指定場所出入口三米範圍內禁菸、排隊候車和進入處所期間禁菸等。法定禁菸區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口。衛生署控菸酒督察會即時開立罰單而不予事先警告。違例者將定額罰款3000元(港幣，約385美元)。

文匯報報導，衛生署控菸酒辦主任林民聰表示，法例不設適應期，明顯違法者會在無預警下直接被票控，但若有菸民因不知情在禁菸範圍的「踩界位」吸菸，會考慮先發口頭勸喻，不聽從才票控。

林民聰進一步講解執法細節，例如個別巴士站即使沒有劃出排隊線、不設欄杆及候車亭，但現場只要有多於一人排隊，都屬於禁菸範圍，他強調公眾對排隊候車有清晰觀念，預計不難執行。

由於部分禁菸範圍位於狹窄的街道及公眾地方，政府未有要求指定場所於3米禁菸區範圍畫線，他相信透過宣傳後，菸民理應知曉哪些範圍屬於禁菸區，但在政策實施初期，如果巡查時發現有菸民不知情下經過或在禁菸區的「踩界位」吸菸，將考慮發出口頭勸喻或警告，若菸民站在禁菸範圍內吸菸，便「無情講」直接罰款。

林民聰說：「其實3米大概等於一個成年人走六七步的距離，再行遠一點就基本上離開了。無論有沒有這個法例，我們建議吸菸盡量都去遠一點，不要影響到其他人。」

報導指出，林民聰透露，政府將採用「風險為本」方式，優先巡查違例黑點，例如車站、遊客區、等違例較多的區域，他說：「我們希望透過這些執法巡查增加市民對於新法例的認知 。因為法例已經生效，都需要有效執法，希望有一個阻嚇力。」他坦言，即使接獲市民舉報，亦很難在短時間內派員到場處理，認為控菸法例成功關鍵在於社會有共識，主動遵守法例。

罰單 香港 會考

上一則

美等4國大使北京會面 抗中軍事侵略 中媒：硬刷存在感

下一則

跨年夜憶宏福苑殉職消防 未婚妻曬照：今天原是大日子…

延伸閱讀

廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮

廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮
香港擴大禁菸區 違規吸菸罰385美元

香港擴大禁菸區 違規吸菸罰385美元
生活／肥胖、吸菸、糖尿病族群 醫師不建議鏟雪

生活／肥胖、吸菸、糖尿病族群 醫師不建議鏟雪
地鐵OMNY機台不足 買票排逾20分鐘民眾不滿

地鐵OMNY機台不足 買票排逾20分鐘民眾不滿

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？