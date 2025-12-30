中環首辦跨年 8地標光影迎2026 港鐵8線輕鐵7線通宵

香港中環將首辦跨年倒數，八廈外牆光影表演迎接2026；圖為灣仔會展外牆倒數效果圖。(取材自香港旅發局)

2026年即將到來，香港 旅遊發展局宣布，除夕夜跨年 倒數活動將首次移師中環舉行，並以「新希望、新開始」為主題，於12月31日晚上11時28分至午夜12時10分，在中環遮打道行人專用區以全新形式登場，與市民及旅客一同迎接新一年。

綜合大公報、文匯報報導，旅發局表示，今年倒數活動舞台設在皇后像廣場，邀請國際知名歌唱組合Air Supply，以及本地歌手馮允謙、雲浩影演出，並加入兒童合唱團及香港警察樂隊，透過音樂為跨年時刻增添層次。

踏入2026年前最後20秒，將利用「光影匯·中環」計畫，在8幢中環地標建築外牆同步呈現巨型倒數時鐘及光影圖案，相關建築包括香港大會堂高座、終審法院大樓、渣打銀行大廈、滙豐總行、中銀大廈等。午夜一刻後，8幢建築將聯手上演約3分鐘的外牆燈光匯演，向市民送上祝福。

旅發局指出，雖然今年未設煙花匯演，但音樂與光影結合，仍可營造濃厚的跨年氣氛。旅發局表示，今年是首次在中環舉行倒數活動，現階段難以估算參與人數，但從早前「繽紛冬日巡禮」的反應可見，市民及旅客樂於感受更具深度的節日體驗。

據報導，除中環主場外，遮打花園及愛丁堡廣場將設倒數直播區；維港兩岸市民亦可觀賞尖沙咀文化中心及灣仔會展外牆倒數畫面，活動同時透過社交平台向全球直播。全港多區亦會舉行跨年活動，包括香港迪士尼 樂園跨年倒數派對，以及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會。

交通方面，警方將於除夕傍晚起在遮打道一帶實施封路及人流管制，西九文化區及尖沙咀亦視乎情況作出安排。「冬日小鎮」將於當日下午4時暫停開放。