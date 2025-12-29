我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

宏福苑維修商 2獲授權簽署人一離職一被捕 業界：工程須停止

香港新聞組／香港29日電
造成最少161人死亡的大埔宏福苑五級大火發生超過一個月，各幢大廈嚴重焚毁，居民重建家園遙遙無期。（路透）
造成最少161人死亡的大埔宏福苑五級大火發生超過一個月，各幢大廈嚴重焚毁，居民重建家園遙遙無期。（路透）

負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程有限公司」出現人事變動，宏業兩名「獲授權簽署人」（簡稱AS）之一的張玉濤，近日在屋宇署名冊中除名。由於宏業另一名AS黃忠基在火災後涉誤殺被捕，宏業負責的最少30項工程後續去向備受關注。

明報報導，立法會議員江玉歡認為，火災發生後，港府已拘捕包括AS等宏業人員，她預計所有宏業負責的工程將受延誤，建議港府須盡早介入，並視乎各項工程制定方案，例如未動工的項目可重新招標。

報導指出，宏福苑上月26日火災發生當日，屋宇署的一般建築承建商名冊顯示宏業有兩名AS，分別為張玉濤及黃忠基，記者日前翻查名冊時已不見張玉濤名字。屋宇署回覆除證實張在港除名，亦確認其曾透過廣東省自貿區的備案制度於南沙和前海獲取執業資格，發展局得悉他不再屬有關承建商AS後，已按機制通報內地，南沙和前海的負責部門已取消該人的備案執業資格。

據報導，綜合屋宇署早前提供的勒令停工名單及報導，截至上月底，宏業以註冊承建商身分參與香港至少30項工程，惟現時只剩一名AS（黃忠基），而黃因擔任宏福苑大維修的AS，在火災發生後被警方以涉嫌誤殺拘捕。

報導稱，根據《註冊承建商作業備考》，每間註冊承建商均須委任最少一名AS代其就《建築物條例》行事，若承建商無AS代為行事須停止所有工程。即使承建商能暫委AS，他們只會短期內代承建商監督工程，但職責受限，例如不能在任何有關工程項目的監工計畫書或指明表格上簽署。

報導指出，身兼承建商董事的營造師學會會長湯毓祺指出，香港奉行無罪推定，黃忠基仍在接受調查，尚屬合資格AS，但關注若承建商沒有任何AS，該承建商「絕不能運作」，所有工程須即時停止。

宏福苑 港府 香港

上一則

香港「高才通」合資格大學 2026年增至200間

下一則

央視2026年春晚 官宣哈爾濱、義烏、合肥、宜賓4分會場

延伸閱讀

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格
紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次
香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人
李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控