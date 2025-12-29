維港長廊任行...香港北角東岸板道開放 港島海濱13公里貫通

北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖為板道最東端近鰂魚涌入口的小型廣場，相連的海裕街行人路已經擴闊。（取材自香港發展局）

北角東岸板道（東段）29日6時起，開通港島海濱的「最後一公里」，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的海濱正式貫通，遊客可以由堅尼地城步行至筲箕灣，達至「一板貫通，暢踏西東」。

綜合大公、文匯報報導，東岸板道（東段）有多項特色設施，包括體驗式玻璃觀景台，遊客可站在玻璃地面，感受「腳下的維港」；小食亭與餐飲設施則預計於明年首季開放，不少遊客表示十分期待在維港海濱有全新體驗。

位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。西段貫通東岸公園及北角海濱花園，自今年1月開放大受歡迎，遊客絡繹不絕，而且成為旅遊新亮點。內地社交平台有許多推薦帖文，建議遊客「別擠星光大道 了」，換個地點欣賞海景，還有交通攻略、設施信息等。有曾到東岸板道遊覽的遊客讚嘆：「克萊因藍跑道＋觀景台美到失語」、「就看著這落日搭配這山這海這高樓，瞬間又感受到這世界的美好了！」

北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖為其中一個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家在橋墩展示海洋生物圖案。（取材自香港發展局）

29日開通的東段，連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，同樣採用西段的「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑。在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。

東岸板道設有不少特色設施，玻璃觀景台於每日上午10時至傍晚6時開放，如天氣欠佳將暫停開放，而為了安全起見及保護玻璃，進入觀景台的遊人須穿上由場地提供的鞋套。在鄰近電照街的寵物 友善區，遊客可與牽繩寵物放鬆放電，再一起踏上板道賞維港；該處於明年首季還會開放小食亭，和可提供餐飲服務的多用途室。

板道亦有數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。部分路段擺設了由香港 藝術家設計的藝術裝置，為空間增添生氣。一邊的橋墩有由香港藝術家繪畫的海洋生物，另一邊墩畫上東區吉祥物「東東」的圖案。

北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖為其中一個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家設置特色藝術裝置。（取材自香港發展局）

北角街坊霍先生說，「我住得近，可以經常來散步。新路段一開，就有更長的路線，覆蓋到更多地方，可以走更遠啦！」他稱西段有些人釣魚後，將路面搞得邋遢，希望東段開放後能更注意這問題。