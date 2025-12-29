香港「高才通」合資格大學 2026年增至200間

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 昨日公布，高端人才通行證計畫（高才通計畫）經年度更新的合資格大學綜合名單，將於2026年1月1日生效。

大公報報導，港府表示，變動因應相關大學排行榜的排名而作出，目前合資格的院校由199間增至200間，新名單將在1月1日起生效。被剔除的四所大學中有三所院校均來自法國，包括「École Polytechnique」（巴黎綜合理工學院）、「Université Grenoble Alpes」（格勒諾布爾─阿爾卑斯大學）、「Université Sorbonne Paris Cité-USPC」（索邦大學）；另外一所為德國 「University of Freiburg」（弗萊堡大學），相關院校畢業生在明年1月1日起，將不再符合計畫下「B類」及「C類」人才申請資格。

名單中新增5所大學，包括澳洲的「Adelaide University」（阿德萊德大學）；奧地利的「University of Vienna」（維也納大學）；德國「Karlsruhe Institute of Technology（KIT）」（卡爾斯魯爾理工學院）；義大利 「Politecnico di Milano」（米蘭理工大學）；及沙特阿拉伯「King Fahd University of Petroleum & Minerals」（法赫德國王石油與礦產大學）。

高才通計畫由特首在2022年施政報告中首次提出，旨在吸引三類人才：A類：在緊接申請前一年，全年收入達250萬港元或以上的人士；B類：獲綜合名單中的大學／院校（合資格大學／院校）頒授全日制學士課程學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；或C類：在緊接申請前五年內，獲合資格大學／院校頒授全日制學士課程學位，但工作經驗少於三年的人士。

勞工及福利局今年8月公布的數字顯示，高才通計畫2022年底推出以來，反應十分踴躍，截至今年7月底，共收到近14萬宗申請，當中約11萬宗獲批，超過9萬名高才抵港，共1萬3678名高才的逗留期限已屆滿。入境處共接獲當中7394名高才按計畫提交續簽申請，續簽申請率約為54%。連同簽證即將在3個月內到期並提前申請續簽的2305名高才，入境處在期內共接獲9699宗續簽申請。續簽高才月薪中位數約為4萬元（港元，下同，約5146美元），約四分之一月薪達8萬元，有約一成達12萬元或以上，最高的1%更達30萬元或以上，反映他們在市場甚具競爭力。