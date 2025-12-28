我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

赴烏克蘭從軍 傳2港人陣亡 入境處：接求助已聯絡使館

香港新聞組／香港28日電
俄烏戰爭持續逾3年，有傳媒26日報導引述消息稱，2名在烏克蘭從軍的港人26日在烏國南部執行任務時遭俄軍攻擊身亡。

綜合香港01、明報報導，香港入境處27日回覆查詢時確認接獲相關家屬求助後，已即時透過外交部駐港公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身分，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

根據網媒「集誌社」報導，有兩名身在烏克蘭為烏軍作戰的港人，26日在烏克蘭南部扎波羅熱執行任務期間遇襲陣亡。據報，該兩名港人分別23歲及30歲。相關消息由另一名港人志願兵從兩人所屬部隊指揮官口中得知，烏方暫未證實事件。媒體正向烏方包括兩人所屬部隊查詢，仍待回覆。

入境處表示，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送信息至1868 WhatsApp或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格。

烏克蘭 香港 大使館

