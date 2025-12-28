「員生共治死得徹底」香港中大第四間書院學生會突「被停運」

目前香港中文大學合共9間書院中，已有4間學生會宣布停止運作。（中新社資料照片）

繼逸夫書院、敬文書院、伍宜孫書院學生會後，香港 中文大學新亞書院學生會27日在社交平台發表告別信，宣布28日起無限期停運，為中大第四間停運的書院學生會。新亞書院學生會評議會主席林德諾表示，23日書院轉述校方通知，勒令書院學生會馬上停運，理由為新亞學生會未獨立註冊為社團。林稱校方此前從無就註冊定限期，認為停運事出倉卒。

綜合香港01、明報報導，若連同28日停運的新亞書院，目前中大合共9間書院中，已有4間學生會宣布停運。據警方社團名單，善衡書院和晨興書院的學生會已註冊為社團。中大表示，只有依法註冊的學生組織方可運作，不會承認個別人士或團體「聲稱」為中大學生會或其成員，除非對方已按公司條例或社團條例成功為中大學生會辦理獨立註冊。

中大逸夫書院學生會及中大伍宜孫書院學生會，分別於12月21日及23日暫停運作後，月初曾討論《2025年學生會停止運作條例草案》的新亞書院學生會，27日在社交平台宣布28日起正式停運。

成立62年的新亞書院學生會27日發表「停運告別信」，稱近來數年政治風雲幻變，學生會的旗幟無法在街上高舉，學生會的空間也愈來愈少，形容處境變得尷尬，不得不向「壓倒性的權力」妥協，收起種種控訴，開展社團註冊程序，期望取得與學校的互信，但即使用盡緊絀的人手推動註冊，仍獲告知校方勒令停運，形容「員生共治已經死得徹底」。

明報報導，新亞書院學生會評議會主席林德諾林德諾補充，學生會2023年收到書院通知大學要求註冊，學生會同年至2024年初諮詢法律意見後，決定先舉行意向公投 ，林表示，相關時間線本獲書院同意，原定今年10月及明年2月分別舉行兩次公投，以完成註冊程序，惟10月公投不足法定票數而無效。林表示，當時院方曾稱校方進一步施壓，或要求學生會在沒有公投結果下盡快獨立註冊，但校方無畫清死線。

報導引述林德諾說，停運事出突然，一直無法與校方直接對話，感到無奈，學生會終結對同學校園生活有直接影響，亦不單是中大的問題，而是反映員生共治和學生權利正面臨更大挑戰。