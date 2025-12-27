我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

宏福苑廣福商場冷清 商戶爭取減租

香港新聞組／香港27日電
大埔宏福苑火災令數千人被迫離開居住多年的社區，同區廣福商場亦變得冷清。有商戶發起聯署，希望領展與商戶面談，商討長期減免方案。領展團隊回應，將積極向商戶提供適切援助，包括租金減免，有關安排可維持至租約完結或最長12個月。

綜合明報、香港01報導，廣福商場多多咪琴行負責人潘小姐說，領展提出減租三成的方案，但不少商戶租金本就高於同區水平，減三成只是與同區其他店舖租金相若。潘說，琴行生意主要依靠附近學生，火災後生源即時斷絕，即使減租也無力繳付，且剛接手店舖重新裝修開業便遇上火災，「可能需要免租才能生存」。

潘小姐蒐集約40個商戶的問卷，多數小商戶期望領展能就整個租期減免租金，而非僅12個月的短期減免，擔心12個月後租金恢復原本水平，將無力繼續經營。她在商場發起聯署，去信領展表達訴求，未收到回覆。潘指若領展不願更彈性地處理租金問題，部分租期即將結束的老商戶或提前退休，繼而令商場大批店舖結業。

報導指出，一名不願具名的商戶表示，宏福苑發生火災後一、兩星期，部份商戶如食肆、雜貨鋪等生意「未算差得好遠」，因連日來有義工、民安隊成員等人光顧。惟廣福平台及悼念區清場後，前往宏福苑一帶的人流減少，在最近一兩星期，他終於感受到生意明顯轉差。

該商戶表示，雖然領展向商場租戶提供最多12個月租金減免，但他對未來市況不樂觀，相信宏福苑居民不會在一年內回遷，生意未必有起色，故考慮結業。

