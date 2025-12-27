宏福苑大火滿月「暖心故事」 公車司機化身「聖誕老人」尋童送禮

我的頻道

香港特派員李春
香港宏福苑大火災已經一個月了。路透資料照片
今年香港的聖誕過得平平淡淡，宏福苑大火災，始終如一根針刺在心，除了接近歲尾的大事回顧，不能不提起香港這場「世紀大火」還有一些故事，在說那些固執的香港人。

聖誕節的溫情中，傳出一個固執的香港人，終於如願的故事。那是一位香港公車司機，他在平安夜於社交媒體上「大埔 TAI PO」群組，發出一則尋人啟事的大結局，說：「好多謝各位大埔網友驚人嘅速度，琴晚即時約到呢班小朋友出嚟食晚飯！聖誕禮物成功親手交到小朋友手上，我哋傾得好開心，玩得好開心。」（國語：非常感謝各位大埔網友驚人的效率，昨晚立刻就約到這群小朋友出來吃晚餐！聖誕禮物也順利親手交到孩子們手中，我們聊得很開心、玩得也很開心。）

這位公車司機負責駕駛71K線九龍巴士，每天駛經宏福苑一帶，跟不少搭車的街坊乘客都熟絡。大火災後，他因未再見到幾位天天搭車上幼稚園小朋友，擔心他們安危，便在網上公開尋人，眼看就要到聖誕，有了好消息，司機聯絡上這些小朋友，實現了送上聖誕禮物的心願。

這位司機在平安夜公開這段故事，感動了好多香港人，有人說這位司機就是現實生活中的聖誕老人，司機所在的九巴公司也轉播這段故事，還承諾九巴會繼續與大家同行，傳遞關愛與希望。

在這段溫情的故事之外，這些天還繼續有傷痛的故事。大火中喪妻的葉先生，每天早晨，都會用手機發短訊給妻子，講她離去後發生的一切，主要是家中瑣事。

據媒體訪談，67歲的葉先生已退休，妻子66歲，兩人相伴一生，住在宏福苑宏泰閣的17樓。那天火剛起，葉先生下樓察看，妻子則拍門通知鄰居逃離，最後妻子葬身火海，葉先生不能救出妻子，心痛不已。

平安夜，聖誕到臨，葉先生說他過去1月，無日不思念妻子，他決定辦完妻子後事，餘生要為她和其他罹難者爭取公義和尋求真相，要求政府給答案，「他們不可以不明不白地死去，一定要討回公道」。

香港聖誕假期中的26日正是宏福苑大火滿月。那位公車司機終於在滿月前如願找到小朋友們，送上愛心；葉先生則放不下傷痛，準備踏上找尋真相道路。5級大火，161人罹難。有宏福苑人說，到現在沒人道歉，扎在香港人心頭的，又何止1根針。

香港 宏福苑 聖誕節

