北上過聖誕節 數十萬港人擠爆陸路口岸 深圳灣排1.5小時

香港海港城迎接聖誕連假，推出一連串活動及優惠。（中通社）

香港 聖誕假期大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時1個半小時。香港當局估計，在今年的聖誕及元旦長假期間，將會有1152萬人次進出本地海、陸、空管制站，他們包括香港居民和外來旅客。所以，多個口岸將在跨年 夜延長運作時間。

香港的聖誕假期其實只有25日、26日兩天，加上其後的星期六和星期天，就形成4天長假。香港入境處事前預估，聖誕假期期間有約965萬人次，經陸路口岸出入境。香港的陸路口岸全部通往廣東省深圳，這意味著有近千萬人次出入港深。

早晨約9點，去往深圳灣口岸的屯門公車總站已排起長龍。有香港客稱，在深圳灣口岸因有大批港人出境，邊檢站外排隊人龍要用欄杆分流，最高峰時，要等超過1個半小時才能過關。

過去人流最密的陸路羅湖口岸，也是大批市民排隊過關。香港入境處統計數字顯示，截至上午10點，已有接近28萬5千萬人次經各陸路口離開香港。

除了陸路口岸，通往內地的高鐵 西九龍站，亦是人山人海。統計說西九龍高鐵站由平安夜截至25日早上10時，港人出境人次已達80萬。有港人稱是因近來香港的氣氛差，希望外出遊玩散心；有港客表示，聖誕假期到內地較到外國便宜；還有港客說是因內地沒有聖誕節，他選擇去重慶是這時人少。

大批港人離港，也有留港快樂的，今年西九文化區的「聖誕小鎮」成焦點，下午最多港人和遊客到場，氣氛熱鬧，不少人戴上聖誕裝飾品，與12公尺高的聖誕樹拍照留念。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦在電台節目指，港人趁長假期外遊的需求頗大，估計由冬至日以來，有至少百萬港人離境旅行，包括前往澳門短途旅程及外國長途旅程。也有不少內地和國際訪客在聖誕假期到香港。

香港聖誕假期是24至28日，元旦假期是31日至明年1月4日，香港當局估計，在今年的聖誕及元旦長假期間，將會有1152萬人次進出本地海、陸、空管制站，他們包括香港居民和外來旅客。

大公報報導，由香港政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組25日公布，因應跨年倒數活動，香港特區政府與廣東省、深圳市相關部門實施特別通關安排，疏導跨境人流和車流。深圳灣口岸在除夕夜通宵運作。羅湖口岸延長服務至凌晨2時，港鐵東鐵綫金鐘往羅湖方向的尾班車會相應延至凌晨12時56分開出。港珠澳大橋香港口岸、落馬洲／皇崗口岸均如常24小時通關。