香港工廈派對房間淪賭場無牌吧 1晚隨時輸逾130美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年不少工廠大廈單位成為年輕人的消遣場地，當中派對房間（Party Room）提供卡拉OK、麻將、撲克牌耍樂。媒體日前到觀塘工廠區直擊派對房間情況，發現亂象處處，有人在室內吞雲吐霧吸食水煙，也有疑似侵權的卡拉OK歌曲提供，不少派對房間提供麻將枱、賭枱及籌碼，租戶關門後，非法聚賭無人知。

大公報報導，網上社交平台只要搜尋派對房間，即可以找到大量相關廣告，一般收費每小時80元（港幣，下同，約10.2美元）至100多元不等，提供的設施可謂應有盡有，遊戲機、啤牌、籌碼等，一般最少租用三或四小時，最少四人，部分派對房間有提供德州 撲克枱及電動麻將枱。

不少派對房間在廣告上，標明出租麻將房，租客 只需繳付租金 ，即可以使用麻將枱及麻將牌。社交平台有網民以暗號「中發白百搭12612，半馬有鯊缺一」招募互不認識的網民，一起到派對房間打麻將，涉嫌非法聚賭，出帖者表示一般周末晚上開局，若多人參與會開兩至三枱麻將，有時候甚至玩通宵，歡迎介紹朋友參加。

知情人士表示，有關玩法視乎時間，若然打輸幾圈，一晚隨時輸掉逾千元（約逾130美元），為了防止有執法部門突擊巡查，現場一般只會以籌碼作為紀錄，之後再透過電子支付轉帳，盡量避免現金交易，所以除非有執法部門人員喬裝「麻將友」進入房間，否則一般較難搜集證據。