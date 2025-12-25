港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

香港海港城12月24日舉行慶祝聖誕節活動，露天廣場大型聖誕布置加入夢幻飄雪效果，吸引大批遊客及市民到訪拍照留念。(中通社)

香港聖誕節 前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本等短途航線的櫃位有有排隊人龍，有旅客稱機場人流比預期少，只用約十分鐘就辦好登機手續。業界說6成出門觀光都乘高鐵去內地。飲食業界則相信，平安夜和聖誕假期餐廳生意都會較去年遜色。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，今年聖誕節假期有約1500個旅行團離港，與往年相若，但當中6成是前往內地的高鐵團。且其他旅行團也以短途為主，前往北歐等長線旅行團只占少數。

聖誕臨近，香港中環皇后廣場的「冬日小鎮」，満滿的都市童話感。（中通社）

但楊淑芬香港天氣及節日氣氛會吸引旅客，預料假期期間的海外旅客比例較平日略高，但由於旺季酒店房價較貴，預計本月到香港的內地團將由上月逾6000團減至本月逾4000團，內地自由行旅客之中，有一半以上即日來回。

出門人不多，但香港餐飲生意仍淡。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，今年聖誕假期的餐廳生意較去年遜色，預計平安夜和聖誕節的餐廳營業額，比去年少大約1成。算來去年平安夜單日生意額達到約4億元（港幣，下同，約5145萬美元），今年預計回落至約3億6000萬元。

黃家和認為，生意下跌的原因，與大批市民外遊、赴港旅客消費力下降有關，加上受大埔宏福苑 火災影響，市民心情未回復。今年的維港煙花匯演取消，不少食客取消維港兩岸食肆的訂座，但今年中環皇后像廣場設置巨型聖誕樹，相信有助帶動灣仔、銅鑼灣及中上環的食肆生意。

今日平安夜港府取消了部分大型活動，港鐵及部分輕鐵線仍提供通宵服務。

香港新聞組／香港25日電

明報報導，24日平安夜，尖沙咀及中環碼頭附近人潮不斷，有不少表演者在街上獻唱聖誕歌助興。但有市民和旅客認為，今年市面聖誕氣氛較淡，與想像中有落差；有市民不諱言，大埔宏福苑五級火災影響應節心情，聖誕節只希望眾人身體健康兼平安，「能一家團聚已經開心」。

據報導，來自深圳的邱小姐表示，內地不會慶祝聖誕節，大讚飄雪裝置漂亮，感覺新穎，但認為整體氣氛仍與想像有落差，發現「人們沒什麼打扮，燈飾也不多」。市民謝先生有感近年節日裝置範圍不斷縮小，應與經濟環境較差，企業不願投資太多節日裝置。