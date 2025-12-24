過去勸青年「跟隨你的心」 港主教周守仁嘆已淪空洞口號

天主教香港教區樞機主教周守仁在聖誕前夕23日發布聖誕文告，提及香港歷來都是一座移民城市，要敞開胸懷「歡迎移民」。(中新社)

聖誕前夕，天主教香港 教區樞機主教周守仁於23日發布聖誕文告。他指出，大埔火災再度讓人深刻體認生命的脆弱，而聖誕節 則帶來明確的出路，引領大家邁向嶄新且充滿希望的人生。周守仁亦提及香港歷來都是一座移民 城市，要敞開胸懷「歡迎移民」。

明報報導，周守仁表示，全球某些地區貧困青年常感自尊低落、缺乏自信，香港情況同樣如此；他過去常勸青年「跟隨你的心」，但遺憾的是，「這句話已淪為空洞的口號」。

他提到，當途徑與機會日益收窄，即使是聰明人也會感到疲憊，因為他們被迫參與由別人設計的比賽，而非按自己意願行事。他說社會要幫助青年創造希望，首先要懷著同理心聆聽與理解。他亦關心本地教育，指出現時香港教育聚焦功利主義，認為教育本質並非主要促進地區繁榮，或為公職、專業服務或勞動市場輸送畢業生，而是教導孩子自我發現，希望社會多鼓勵孩子發展不同途徑。

周守仁提到，香港歷來都是一座移民城市，有著跨文化性的特徵，表明歧視非主流文化只會傷害香港，要敞開胸懷「歡迎移民」。他以耶穌為例子，指耶穌年幼時一家也曾是移民，為了躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及。

報導指出，香港聖公會教省主教長陳謳明亦在聖誕文告中表示，大埔火災或許會令大家疑惑還有什麼值得慶祝。他以耶穌受苦後與人痛楚連結為例，說香港經歷慘劇後，某程度「今年聖誕的精神更加真實地活現了出來」。他說這次火災看見「香港人身上最耀眼、最美麗的光輝」，但希望社會上「愛的行動」不止停留一時，災民需要好長時間復原，希望大家持續關懷有需要的人。