我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

過去勸青年「跟隨你的心」 港主教周守仁嘆已淪空洞口號

香港新聞組／香港24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
天主教香港教區樞機主教周守仁在聖誕前夕23日發布聖誕文告，提及香港歷來都是一座移民城市，要敞開胸懷「歡迎移民」。(中新社)
天主教香港教區樞機主教周守仁在聖誕前夕23日發布聖誕文告，提及香港歷來都是一座移民城市，要敞開胸懷「歡迎移民」。(中新社)

聖誕前夕，天主教香港教區樞機主教周守仁於23日發布聖誕文告。他指出，大埔火災再度讓人深刻體認生命的脆弱，而聖誕節則帶來明確的出路，引領大家邁向嶄新且充滿希望的人生。周守仁亦提及香港歷來都是一座移民城市，要敞開胸懷「歡迎移民」。

明報報導，周守仁表示，全球某些地區貧困青年常感自尊低落、缺乏自信，香港情況同樣如此；他過去常勸青年「跟隨你的心」，但遺憾的是，「這句話已淪為空洞的口號」。

他提到，當途徑與機會日益收窄，即使是聰明人也會感到疲憊，因為他們被迫參與由別人設計的比賽，而非按自己意願行事。他說社會要幫助青年創造希望，首先要懷著同理心聆聽與理解。他亦關心本地教育，指出現時香港教育聚焦功利主義，認為教育本質並非主要促進地區繁榮，或為公職、專業服務或勞動市場輸送畢業生，而是教導孩子自我發現，希望社會多鼓勵孩子發展不同途徑。

周守仁提到，香港歷來都是一座移民城市，有著跨文化性的特徵，表明歧視非主流文化只會傷害香港，要敞開胸懷「歡迎移民」。他以耶穌為例子，指耶穌年幼時一家也曾是移民，為了躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及。

報導指出，香港聖公會教省主教長陳謳明亦在聖誕文告中表示，大埔火災或許會令大家疑惑還有什麼值得慶祝。他以耶穌受苦後與人痛楚連結為例，說香港經歷慘劇後，某程度「今年聖誕的精神更加真實地活現了出來」。他說這次火災看見「香港人身上最耀眼、最美麗的光輝」，但希望社會上「愛的行動」不止停留一時，災民需要好長時間復原，希望大家持續關懷有需要的人。

香港 移民 聖誕節

上一則

假扮服裝、海鮮生意 網站幽靈貿易洗錢11億 港海關拘5人

下一則

港樓市回穩 億元豪宅交易半年增倍、寫字樓買賣4年最旺

延伸閱讀

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機
聖誕節

聖誕節
K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見

K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見
「粵車南下」入境香港市區政策 今正式實施

「粵車南下」入境香港市區政策 今正式實施

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍