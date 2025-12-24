假扮服裝、海鮮生意 網站幽靈貿易洗錢11億 港海關拘5人

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
香港海關首次破獲「幽靈貿易」洗黑錢集團，該集團精心打造假網站，假冒從事服裝及海鮮貿易的公司，並配以虛假貿易文件，偽造不存在的交易紀錄，自2022年1月起清洗高達89億元黑錢（約11億美元）。海關逮捕2男3女本地居民，年齡介於28至59歲，眾人均獲准保釋候查，其名下5500萬元資產（約707萬美元）已遭凍結或嚴密監控。

大公、文匯報報導，海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝23日表示，涉案洗黑錢集團製作精美的偽冒船務公司網站，以及一些虛假的貿易文件，企圖在銀行對客戶進行審查時蒙混過關，集團在其中一宗虛假貿易中，向銀行聲稱付運約8600萬元(約1105萬美元)等值的貨物，因而公司戶口收到相應的貨款。若銀行職員根據集團提供的海運提單資料，查看相關網站，則會得到相對應的虛假船務訊息。

蔡劍輝續稱，調查發現3名涉案本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理來歷不明的大額款項，所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，而資金會於短時間內被匯到幾間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，亦有部分轉帳到個人戶口。

報導指出，該3名男女在2022年1月至本月期間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接受逾3700筆不明來歷的轉帳，涉款共89億元。涉案的3間公司並沒任何出入境報關紀錄，而公司地址亦是一些個人地址或其他公司的業務地址。

報導說，海關人員搜查5名被捕人士位於北角和將軍澳的住所，以及他們在北角和太子的公司地址，檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、一批稅務文件及虛假的貿易文件。他們名下合共約有5500萬元的資產，已被即時凍結或由海關進行密切監察。

