港工廈驚見1層劏成86戶 藏火災隱患 住戶怕被逼遷不敢承認

香港仍有不少民眾居住在「劏房」，類似這種廚房與廁所合一的劏房並不少見。(中通社)

大埔宏福苑 的五級大火，敲醒了市民的防火意識。巡查了觀塘、土瓜灣、紅磡區等多幢工廈，發現普遍存在消防隱患及樓宇結構問題。不少工廈被劏成三四十間的劏房，有的甚至一層被劏成86個單位。目前香港 約有12000戶工廈劏房租戶，由於法例明訂工廈不能住人，住戶普遍擔心被執法逼遷，不敢承認是劏房戶。

大公報報導，香港數千幢工廈曾是工業蓬勃發展的象徵，但多年來卻因為年久失修、違規改造等問題淪為「隱患重災區」，近1500幢工廈中不少日久失修及違規改作其他用途。

走訪觀塘工廠區內的工廈劏房，這些工廈劏房實用面積多由80、90到100多平方呎左右，月租由4800元到7800元(港幣，約617至1002美元)不等，視乎大小，有無獨立廁所、窗戶及離地鐵站 遠近。但共同點都是盡劏，一劏十，或一劏四五十間。

劏房場內各排劏房迂迴曲折，恍如迷宮，有的連滅火筒都沒有，更遑論天花的灑水噴頭。除了部分劏房靠外牆有窗、有獨立廁所，大多在場內的劏房都是無窗無廁，即使有走火梯，大多有雜物阻塞，一旦發生火警便逃生無門。

報導指出，在觀塘工廈的一劏50房，在土瓜灣新碼頭街有工廈更誇張，竟然一劏86房。

該劏場位於一幢十層高的工廈二樓，工廈於1965年落成，每層約有20000平方呎。二樓以上也是倉庫和物流公司，不時有工人用拖板車運送貨物進入和上落，非常繁忙。該個位於二樓的劏場有如迷宮，被間成多個區域，除了靠外牆的劏房有窗口，全層86個單位，大部分都在密閉空間，只有一個門口出入，走火梯塞了不少雜物，天花沒有煙感灑水裝置。由於只有一個大門且需憑密碼出入，一旦夜半失火，相信中間多排密閉空間內的劏房租戶難以逃生。

報導說，觀塘、紅磡、荃灣等多處工廈除了劏房林立，普遍存在各種消防隱患和安全問題，包括部分通道曲折迴旋如迷宮，走火梯常被雜物、卡板、紙皮等易燃物堵塞，後樓梯混凝土嚴重剝落，防煙門長開或失修變形無法打開等。有商戶甚至在擺滿雜物的後樓梯用火盆燒衣，危機重重。