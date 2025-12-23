我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

港工廈驚見1層劏成86戶 藏火災隱患 住戶怕被逼遷不敢承認

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港仍有不少民眾居住在「劏房」，類似這種廚房與廁所合一的劏房並不少見。(中通社)
香港仍有不少民眾居住在「劏房」，類似這種廚房與廁所合一的劏房並不少見。(中通社)

大埔宏福苑的五級大火，敲醒了市民的防火意識。巡查了觀塘、土瓜灣、紅磡區等多幢工廈，發現普遍存在消防隱患及樓宇結構問題。不少工廈被劏成三四十間的劏房，有的甚至一層被劏成86個單位。目前香港約有12000戶工廈劏房租戶，由於法例明訂工廈不能住人，住戶普遍擔心被執法逼遷，不敢承認是劏房戶。

大公報報導，香港數千幢工廈曾是工業蓬勃發展的象徵，但多年來卻因為年久失修、違規改造等問題淪為「隱患重災區」，近1500幢工廈中不少日久失修及違規改作其他用途。

走訪觀塘工廠區內的工廈劏房，這些工廈劏房實用面積多由80、90到100多平方呎左右，月租由4800元到7800元(港幣，約617至1002美元)不等，視乎大小，有無獨立廁所、窗戶及離地鐵站遠近。但共同點都是盡劏，一劏十，或一劏四五十間。

劏房場內各排劏房迂迴曲折，恍如迷宮，有的連滅火筒都沒有，更遑論天花的灑水噴頭。除了部分劏房靠外牆有窗、有獨立廁所，大多在場內的劏房都是無窗無廁，即使有走火梯，大多有雜物阻塞，一旦發生火警便逃生無門。

報導指出，在觀塘工廈的一劏50房，在土瓜灣新碼頭街有工廈更誇張，竟然一劏86房。

該劏場位於一幢十層高的工廈二樓，工廈於1965年落成，每層約有20000平方呎。二樓以上也是倉庫和物流公司，不時有工人用拖板車運送貨物進入和上落，非常繁忙。該個位於二樓的劏場有如迷宮，被間成多個區域，除了靠外牆的劏房有窗口，全層86個單位，大部分都在密閉空間，只有一個門口出入，走火梯塞了不少雜物，天花沒有煙感灑水裝置。由於只有一個大門且需憑密碼出入，一旦夜半失火，相信中間多排密閉空間內的劏房租戶難以逃生。

報導說，觀塘、紅磡、荃灣等多處工廈除了劏房林立，普遍存在各種消防隱患和安全問題，包括部分通道曲折迴旋如迷宮，走火梯常被雜物、卡板、紙皮等易燃物堵塞，後樓梯混凝土嚴重剝落，防煙門長開或失修變形無法打開等。有商戶甚至在擺滿雜物的後樓梯用火盆燒衣，危機重重。

香港 地鐵站 宏福苑

上一則

河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

下一則

領隊稱「高反不會致命」 23歲碩士生徒步冰川倒地亡

延伸閱讀

擴大內需 中國官方：元旦春節要激發假期消費潛力

擴大內需 中國官方：元旦春節要激發假期消費潛力
致敬消防員變調 玫瑰花車設計影射滅火缺水聯想 感受不佳

致敬消防員變調 玫瑰花車設計影射滅火缺水聯想 感受不佳
聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒

聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒
鄰居闖火海救人 洛縣華人區民宅大火釀1死3傷

鄰居闖火海救人 洛縣華人區民宅大火釀1死3傷

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者