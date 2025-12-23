迪士尼義工訪校園、醫院送暖 聖誕前夕捐出1.5萬件玩具

我的頻道

香港新聞組／香港23日電
聖誕前夕，香港迪士尼透過35間本地非牟利機構及公立醫院等，捐出逾15,000份迪士尼主題玩具。（取材自香港迪士尼）
聖誕前夕，香港迪士尼透過35間本地非牟利機構及公立醫院等，捐出逾15,000份迪士尼主題玩具。（取材自香港迪士尼）

聖誕前夕，香港迪士尼樂園度假區今年再度呼應華特迪士尼公司的全球計畫「Disney Ultimate Toy Drive」，舉辦「分享禮物.分享愛」節日玩具捐贈活動，由樂園度假區行政總裁施保添、史迪仔與迪士尼義工隊一起悉心為患病兒童和有需要的小朋友準備禮物。透過35間本地非牟利機構及公立醫院等，捐出逾15000份迪士尼主題玩具。

明報、香港01報導，另外，在這個充滿傳統節日氣氛的月份，迪士尼樂園度假區親善大使珮芷善、謝承恩、黃卓琳及樂家怡，連同香港迪士尼義工隊走訪學校，為有需要的小朋友，送上溫暖的祝福與關懷。

他們分別走訪匡智紹邦晨輝學校、沙田公立學校，為合共超過300名學生、老師、家長舉辦節日活動。除了贈送玩具、表演魔術，還向學校贈送自製壁畫，畫上有米奇、米妮、黛絲和布魯托等經典角色。

報導說，為慶祝20周年，迪士尼樂園度假區推出全新限量版香港迪士尼樂園20周年慶典紀念黑膠唱片作慈善義賣。所得收益將不扣除任何成本，全數撥捐「願望成真基金」，支持重病兒童實現願望。螢光紫色的黑膠唱片配以立體城堡造型，收錄多首20周年原創樂曲及經典旋律。

迪士尼 香港 公立學校

