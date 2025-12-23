香港上環搶劫案拘捕15人 641萬美元巨額失款尚未追回

香港 上環18日發生一起巨額搶劫案，一名找換店職員稱於皇后大道中181號對開街遭4名男子持刀搶劫，搶走10億日圓（約641萬美元）後逃去。警方22日表示，已拘捕15人涉嫌串謀行劫，其中部分人有黑社會背景。其中，警方已落案起訴7人（6男1女）串謀行劫罪。但10億日元尚未追回。

大公文匯網報導，警務處港島總區刑事總部警司冼國明表示，案發時有2名經營虛擬貨幣 及奢侈品的日本 公司職員，正前往永樂街一間找換店兌換約10億日元。

當他們到達永樂街33號附近時，突然有一部私家車駛至，3名匪徒從車內跳下，其中1人手持一把約20厘米長的牛肉刀，威脅兩名事主，同時搶去裝有款項的四個旅行箱。匪徒迅速將旅行箱搬上座駕，然後逃離現場。兩名事主即時報案，幸無受傷。

冼國明指出，調查發現匪徒離開現場後，在附近將4個旅行箱轉移至另一部七人座接應車輛。其後，他們將原本的座駕棄置於附近的蘇杭街。經過連日調查，警方成功拘捕所有參與打劫的匪徒及相關涉案人士。截至目前已拘捕15人（11男4女），年齡介乎20至69歲，全部為本地人。

報導指出，港島總區重案組第一隊總督察文志揚表示，這宗搶劫案的犯罪團夥經過精心策畫，在事主被劫之前，匪徒已在現場附近埋伏。當事主出現時，他們立即駕車駛近，下車搶去行李箱，手法熟練而迅速，整個搶劫過程約30秒內完成，隨即乘坐座駕逃離現場。離開案發現場不久，他們與另一部接應車輛匯合，由另外兩名匪徒協助將行李轉移到接應車上。