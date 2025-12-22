聖誕市道報佳音 港酒店訂房9成 上周末23.5萬人訪港創高

香港利東街打造歐洲聖誕市集，每晚上演大型戶外人造飄雪匯演，並打造歐陸文化市集，不少遊客紛紛慕名而來。（中新社）

聖誕及元旦將至，全港洋溢節日氣氛，預計將有大批旅客訪港歡度佳節。港府文化體育及旅遊局21日公布，20日錄得逾23.5萬人次旅客訪港，當中內地旅客占近18.8萬人次，為自十一黃金周以來新高，非內地旅客則近4.8萬人次，亦為今年新高、是疫情以來第二高。有旅遊業界認為，香港 旅客增長的強勁趨勢會持續至除夕。

綜合文匯報、大公報報導，在聖誕前夕的周日，中環「冬日小鎮」人山人海，尖沙咀碼頭尖一帶同樣人頭湧湧。有旅館業界人士指出，旅館預訂與入住率均按年上升約10個百分點，聖誕期間的訂房率高達九成，還出現旅客提早訂房的情況，早在10月已有人預訂本月底的酒店房間，較往年提前約一個月，反映盛事經濟帶動旅遊業增長。

媒體21日查閱香港酒店預訂平台發現，平安夜入住的房價升幅介乎兩成至一倍。稻苗飲食專業學會榮譽會長、敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，預期餐飲業在聖誕節 期間的業績較去年略升5%。

文體旅局21日在社交平台發帖時表示，訪港旅客增加，反映無論是探親訪友還是節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。同時，啟德郵輪 碼頭19日迎來「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」兩艘國際郵輪同日停泊，進一步帶動郵輪旅客赴港，為海濱增添熱鬧景象。

旅發局早前宣布取消維港跨年煙花表演，香港旅館業協會創會會長梁大衛梁大衛認為活動取消對旅館業影響不大，因賣點並非煙火景觀，但不排除部分旅客會因此縮短逗留時間。

香港奧斯酒店營運總監、香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，其營運酒店的訂房率亦已達八成半，房價與去年聖誕期間相若，預計聖誕期間訪港旅客平均逗留兩晚，當中約六、七成為內地旅客，其餘為海外旅客。

他指出，今個假期旅遊亮點之一是23日實施的「粵車南下」政策，配合中九龍繞道（油麻地段）通車，相信遊覽幹線將成為新旅遊熱點。」他預計聖誕節當天將有逾1000個出境旅行團，「內地正值旅遊淡季，香港為旺季，這個組合能形成互補的雙向旅遊熱潮。」