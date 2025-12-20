我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

聲稱UCLA電機學士 內地生假學歷報讀港大 保釋不得離港

香港新聞組╱香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港東區裁判法院昨日開庭審理一宗假學歷案件，一名24歲內地女子涉嫌在申請赴港就讀入境許可及香港大學工程碩士課程時，虛假聲稱自己為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）電機工程學士。

明報報導，被告王一涵報稱無業，來自河南，案件首次提訊時暫毋須答辯，裁判官將案件押後至明年2月9日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。法庭准以現金及人事擔保共20萬元保釋被告，期間不得離港，並須定期到警署報到。

控罪書指，王一涵2023年8月28日至11月18日期間，向香港大學作出虛假陳述，自稱持有UCLA學士學位，以欺騙手段取得香港大學提供的工程碩士教育及教導服務，涉嫌違反「以欺騙手段取得服務」條例。

另一控罪指，她於2023年4月28日，在申請赴港就讀入境許可時，作出明知虛假或不信為真確的陳述，即聲稱曾獲UCLA頒發電機工程學士學位，涉嫌「為取得入境證而作出虛假陳述」。

裁判官聽取控辯雙方陳述後，確認押後再訊日期，並強調在保釋期間被告須遵守離港限制及定期報到義務。案件揭示部分申請人為取得教育及入境便利而作出虛假學歷聲稱，反映教育及入境申請程序仍需加強審核。港警及港大方面暫未有進一步評論。

香港 UCLA 加州大學

上一則

香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

下一則

港首揭高仿身分證盜強積金 騙過電子驗證竊領23.2萬美元

延伸閱讀

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實
川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中
謝侑芯命案還在查 黃明志口頭保釋今天到期…他憔悴現身

謝侑芯命案還在查 黃明志口頭保釋今天到期…他憔悴現身

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年