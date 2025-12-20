聲稱UCLA電機學士 內地生假學歷報讀港大 保釋不得離港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 東區裁判法院昨日開庭審理一宗假學歷案件，一名24歲內地女子涉嫌在申請赴港就讀入境許可及香港大學工程碩士課程時，虛假聲稱自己為美國加州大學 洛杉磯分校（UCLA ）電機工程學士。

明報報導，被告王一涵報稱無業，來自河南，案件首次提訊時暫毋須答辯，裁判官將案件押後至明年2月9日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。法庭准以現金及人事擔保共20萬元保釋被告，期間不得離港，並須定期到警署報到。

控罪書指，王一涵2023年8月28日至11月18日期間，向香港大學作出虛假陳述，自稱持有UCLA學士學位，以欺騙手段取得香港大學提供的工程碩士教育及教導服務，涉嫌違反「以欺騙手段取得服務」條例。

另一控罪指，她於2023年4月28日，在申請赴港就讀入境許可時，作出明知虛假或不信為真確的陳述，即聲稱曾獲UCLA頒發電機工程學士學位，涉嫌「為取得入境證而作出虛假陳述」。

裁判官聽取控辯雙方陳述後，確認押後再訊日期，並強調在保釋期間被告須遵守離港限制及定期報到義務。案件揭示部分申請人為取得教育及入境便利而作出虛假學歷聲稱，反映教育及入境申請程序仍需加強審核。港警及港大方面暫未有進一步評論。