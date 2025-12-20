我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

港人月儲首破萬達1萬100元 擁102萬才安心 89%青年會存錢

香港新聞組╱香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港存款保障委員會日前公布最新「儲蓄安全感」指標調查結果，數據顯示，港人每月平均儲蓄金額首次突破1萬港元，達1萬100港元，年增3%創新高。(中通社)
香港存款保障委員會日前公布最新「儲蓄安全感」指標調查結果，數據顯示，港人每月平均儲蓄金額首次突破1萬港元，達1萬100港元，年增3%創新高。(中通社)

香港存款保障委員會17日公布第八份「香港人儲蓄安全感」指標調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達到1萬100元(港幣，下同，約1302美元)，較去年的9800元上升約3%，創調查以來新高；存保會主席劉燕卿指出，新冠疫情後經濟好轉，市民收入增加，帶動儲蓄較幾年前顯著上升。

大公報報導，調查同時指出，若以維持一年現有生活水平作為衡量標準，港人今年平均認為需擁有約102萬元的儲蓄或流動資金，才能獲得足夠的「安全感」，與去年的103萬元大致相若。至於現有儲蓄所帶來的安全感評分，則由去年的53.5分升至54.3分，為近四年來最高水平，顯示市民對自身財務狀況的信心略有改善。

從年齡層分析，18至29歲年輕受訪者的表現尤為突出，有儲蓄習慣的比率高達89%，屬各年齡組別之冠，其中約32%更訂下年內儲蓄目標，顯示年輕一代的儲蓄意識與行動力均相對積極。這批年輕受訪者每人每月平均儲蓄約1萬900元，較整體平均水平高出約8%。

至於40至49歲的壯年人士，則展現最強的實際儲蓄能力，每月平均可儲1萬1900元，明顯高於其他年齡層。

在不同人生階段的需求差異下，對「安心金額」的認知亦有所不同。調查顯示，50至59歲受訪者平均認為需擁有約133萬元儲蓄才能感到安心，金額為各年齡組別之首，估計與其逐步為退休生活作準備有關。

值得關注的是，育有至少一名10歲或以下子女的家長，其儲蓄壓力與規模明顯高於整體市民。調查發現，近八成受訪家長有儲蓄習慣，每人每月平均儲蓄金額達1萬2100元，較5年前大幅上升四成；他們平均需要擁有116萬元儲蓄，才認為具備足夠安全感。約六成家長表示，會為子女作額外儲蓄，平均每名子女需預備約226萬元，主要用於教育相關開支，包括本地升學及海外留學。

在制度層面，存款保障計畫自2024年10月起已將保障額由50萬元提高至80萬元。存保會指出，現行安排下，逾九成存款人的存款可獲全數保障。

報導說，調查結果反映港人儲蓄行為趨向有計畫與制度化，尤其年輕族群與家長群體更積極為未來作準備。在收入改善與保障制度配合下，市民對財務安全感的累積，正逐步轉化為更穩健的理財態度。

香港 升學 疫情

上一則

深圳新18條 鞏固灣區全球航空貨運樞紐地位、港食品快速進內地…

下一則

一碗130元…26歲鄭州小伙倫敦賣胡辣湯 外國客直呼amazing

延伸閱讀

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
未成年入門投資 5類帳戶最適合

未成年入門投資 5類帳戶最適合
戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活
女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年