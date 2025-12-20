港人月儲首破萬達1萬100元 擁102萬才安心 89%青年會存錢

香港存款保障委員會日前公布最新「儲蓄安全感」指標調查結果，數據顯示，港人每月平均儲蓄金額首次突破1萬港元，達1萬100港元，年增3%創新高。(中通社)

香港 存款保障委員會17日公布第八份「香港人儲蓄安全感」指標調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達到1萬100元(港幣，下同，約1302美元)，較去年的9800元上升約3%，創調查以來新高；存保會主席劉燕卿指出，新冠疫情 後經濟好轉，市民收入增加，帶動儲蓄較幾年前顯著上升。

大公報報導，調查同時指出，若以維持一年現有生活水平作為衡量標準，港人今年平均認為需擁有約102萬元的儲蓄或流動資金，才能獲得足夠的「安全感」，與去年的103萬元大致相若。至於現有儲蓄所帶來的安全感評分，則由去年的53.5分升至54.3分，為近四年來最高水平，顯示市民對自身財務狀況的信心略有改善。

從年齡層分析，18至29歲年輕受訪者的表現尤為突出，有儲蓄習慣的比率高達89%，屬各年齡組別之冠，其中約32%更訂下年內儲蓄目標，顯示年輕一代的儲蓄意識與行動力均相對積極。這批年輕受訪者每人每月平均儲蓄約1萬900元，較整體平均水平高出約8%。

至於40至49歲的壯年人士，則展現最強的實際儲蓄能力，每月平均可儲1萬1900元，明顯高於其他年齡層。

在不同人生階段的需求差異下，對「安心金額」的認知亦有所不同。調查顯示，50至59歲受訪者平均認為需擁有約133萬元儲蓄才能感到安心，金額為各年齡組別之首，估計與其逐步為退休生活作準備有關。

值得關注的是，育有至少一名10歲或以下子女的家長，其儲蓄壓力與規模明顯高於整體市民。調查發現，近八成受訪家長有儲蓄習慣，每人每月平均儲蓄金額達1萬2100元，較5年前大幅上升四成；他們平均需要擁有116萬元儲蓄，才認為具備足夠安全感。約六成家長表示，會為子女作額外儲蓄，平均每名子女需預備約226萬元，主要用於教育相關開支，包括本地升學 及海外留學。

在制度層面，存款保障計畫自2024年10月起已將保障額由50萬元提高至80萬元。存保會指出，現行安排下，逾九成存款人的存款可獲全數保障。

報導說，調查結果反映港人儲蓄行為趨向有計畫與制度化，尤其年輕族群與家長群體更積極為未來作準備。在收入改善與保障制度配合下，市民對財務安全感的累積，正逐步轉化為更穩健的理財態度。