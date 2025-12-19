4成中籤申請來港 首批FT牌粵車23日入港市區 最多可留3天

首批安裝香港車牌「FT」開頭的粵車將於23日來港，來港粵車必須為「易通行」增值，以便在港繳交隧道費；圖為「粵車南下」首車於11月中旬接受港珠澳大橋珠海公路口岸查驗。(新華社)

粵車南下本月9日起接受首輪1700名中籤者申請，預約於23日起進入香港 市區，每次最多可留港三天。香港特區政府運輸署18日表示，至今收到逾700宗申請，即只占中籤者約四成。至於來港預約，以及預計首日有多少粵車來港，署方稱暫未有數字。來港的粵車必須安裝以「FT」開頭的香港車牌，以及為「易通行」增值，以便在港繳交隧道費。

據文匯報、明報綜合報導，運輸署解釋，相關數字每日都有動態變化，暫未能準確掌握計畫實施首日出行來港的粵車數量。這些粵車必須掛上「FT」開頭的香港車牌，安裝方法與「粵港車」相同。獲批並成功預約出行的車輛，可由23日午夜零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多三天。另有議員認為，首階段有四成申請屬正常，料不少車主正觀望，又促政府加大車位建設力度。

署方表示，申請人經署方審批後，將陸續完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險 等程序，並在申請平台提交文件。運輸署將陸續向獲批申請人發出電子許可證和批准信。署方亦已安排車輛查驗中心驗車時，為車輛安裝「易通行」車輛貼，而申請人亦須為「易通行」帳戶設定自動繳費方式或增值，以繳交隧道費。

運輸署表示，「香港出行易」程式將會設粵車南下專頁，提供泊車、充電及旅遊資訊，包括列出位於景點附近的停車場、支援內地支付方式的停車場，以及60支國標充電樁位置，亦會提供駕駛路線查詢服務，可提供路線預計到達時間，最平、最快或最短駕駛路線；以及可以看到港珠澳大橋車流情況、本港隧道收費情況。

運輸署續稱，初期每天可預約入境名額100個，加上正值聖誕，預計會有港人北上，與南下粵車造成「交通錯峰」，料對香港交通影響可控。署方說，已於驗車時向內地車主派單張及在社交媒體發布影片，介紹香港交通規則，相信駕駛者會留意。

對於日前內地社交平台「小紅書 」流傳有粵車車主即使首輪未中籤，仍收到內地部門聯絡，私下邀請成為「特邀」車主申請。香港運輸署發言人不評論內地如何聯絡車主進行申請，但重申署方是收到內地部門轉交的申請後再按既定程序處理。又強調計畫始終是新推，收到一些內地申請文件填錯日期格式，署方需要對方澄清。