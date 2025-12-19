中駐港公署：西方挺黎智英聲明 不過是一張廢紙

外交部駐港公署發言人18日指七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表，以及加拿大、新西蘭、法國、日本等國罔顧事實、顛倒黑白，就香港 特區依法對黎智英 案作出定罪裁決發表所謂聲明，公然為反中亂港分子鳴冤叫屈，粗暴干涉香港司法和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

大公報報導，發言人表示，黎智英長期甘當外部勢力禍亂香港的「馬前卒」，其煽動顛覆和分裂、危害國家安全的犯罪事實清楚、證據確鑿。黎智英案的整個審判過程公開透明，控辯雙方充分舉證質證，判決結果完全取決於事實證據，無可指摘。香港社會各界對此判決同聲支持、拍手稱快。

發言人強調，個別國家對長達855頁的判決書視而不見，卻將黎粉飾成所謂的「民主鬥士」、「新聞自由」，是對法治精神的公然踐踏！美西方口口聲聲對香港的「權利」「自由」表示關切，實則是擔心其在港扶植的奴才受到懲處，沮喪於其對香港滲透破壞圖謀落空。其所謂「聲明」，不過是一張廢紙。

發言人強調，今日之中國，早已告別任列強鐵蹄踐踏的屈辱舊史；今日之香港，正昂首邁向由治及興的康莊新途。無論是多少國家糾集起來的烏合之眾，無論他們怎樣妄圖通過施壓讓中國屈服，都無異於螳臂當車、蚍蜉撼樹，終將在包括香港同胞在內的14億中國人民的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，落得自取其辱的可恥下場。

此外，《華爾街 日報》刊登外交部駐港公署發言人致該報信函，信函批駁了該報日前涉黎智英案負面社論，指出黎勾結外部勢力行徑嚴重危害國家安全，該社論為黎智英辯護極其荒謬。信函並正告《華爾街日報》，法治不是討價還價的商品，國家安全底線不容挑戰。

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案12月15日宣布判決，法官裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪全部罪成。就反華組織「國際特赦組織」日前發布所謂有關香港在囚人士情況的研究，懲教署發言人強烈譴責所謂報告內容不盡不實，毫無事實根據，並引用違反監管令、潛逃境外並危害國家安全的反華分子的謊言穿鑿附會，以污衊抹黑懲教署的依法正當的羈管工作。

懲教署指，「國際特赦組織」是以「捍衛人權」作幌子的反華組織，過往曾捏造事實污衊抹黑香港特區政府，訛稱一名維吾爾族學生在香港失蹤，並指控事件與香港特區政府有關，事實上，有關人士從來沒有入境，也沒有被拒入境。由此可知發布假消息詆毀香港特區政府是該反華組織的慣用伎倆，手法卑劣，令人不齒。