上環3持刀匪當街搶10億日圓 1嫌疑懷贓款港鐵站外落網

香港新聞組／香港19日電
香港上環皇后大道中181號新紀元廣場附近18日發生一宗持刀搶劫案，有貨幣兌換店職員報稱被劫走10億日元（約643萬美元）；圖為警方封鎖懷疑涉案車輛區域進行調查。(中新社)
香港上環皇后大道中181號新紀元廣場附近18日發生一宗持刀搶劫案，有貨幣兌換店職員報稱被劫走10億日元（約643萬美元）；圖為警方封鎖懷疑涉案車輛區域進行調查。(中新社)

上環皇后大道中街頭發生10億日圓（約643萬美元）劫案，一間找換店兩名職員替客人運送日圓現鈔到銀行兌換港元期間，甫下車即被至少三名匪徒亮刀，搶去四個合共載有10億日圓現金的旅行篋，再登上一輛私家車逃去。警方接報到場經調查後，在港鐵站外拘捕一名涉嫌搶劫的男子。

大公、文匯報報導，警方接報展開圍捕，在上環港鐵站外拘捕一名手持藏有大量日圓行李篋的男子，港島總區重案組1B隊接手調查，正追緝在逃疑匪。

據了解，遇劫的39歲和51歲男子，是上環永樂街一間找換店的職員，被劫的日圓屬另一人擁有，其主要經營外貿生意。昨晨9時許兩名找換店職員乘車一起抵達皇后大道中181號新紀元廣場對面的滙豐銀行，準備把10億日圓兌換成港元，而日圓分別放在四個旅行篋內。

兩職員下車後各自拖着兩個行李篋擬步往銀行，三名匪徒趨前，其中兩人持開山刀指嚇職員，三匪搶走四個行李篋後，隨即跳上一輛私家車往文咸東街方向逃去，職員隨即報案求助。警員趕至展開兜截，在上環港鐵站D出口外截獲一名手持內有大量日圓行李篋的男子，疑與案件有關。警方經初步調查後，以涉嫌行劫罪拘捕姓叢（43歲）的持雙程證男子。

警方其後在蘇杭街138號對開路邊發現可疑私家車，車內遺下口罩，鑑證科人員在車上套取指紋。警方不排除劫匪事前洞悉找換店職員運送現金路線並跟蹤監視，正翻查閉路電視，追緝至少三名在逃劫匪。

根據資料，日圓鈔票面額最大為一萬，10億現鈔最少重約100公斤。

