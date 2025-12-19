港規管中藥擬收緊 含藥用中藥材須註冊 不涉煲湯膳食

我的頻道

香港新聞組／香港19日電
香港醫務衛生局18日在港府總部公布《中醫藥發展藍圖》，以推動中醫藥全方位、高質量和高水平發展。(中新社)
香港醫務衛生局昨日公布香港首份《中醫藥發展藍圖》，提出涵蓋五大領域、八個目標及20個行動的願景，推動中醫藥全方位、高質量及高水平發展，當中包括強化中藥質量管理，要讓中成藥走出世界。另據政府表示，修例只將藥用中藥材納入規定，日常煲湯、膳食使用藥材不受影響。至於屬「國家保密配方」的中藥因涉國家安全，署方註冊上會有機制處理，已加強保密。

據大公報、文匯報報導，坊間不時揭發有仿冒中成藥（俗稱「影射藥」），《藍圖》著墨甚多，提出將從成分及藥名等方面入手，並修例擴大中成藥定義，將有機會誤導的產品納入規管。同時，政府將有序地將中醫專科化，以及發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力國家推動中醫藥走向世界。

醫衛局局長盧寵茂昨日在記者會指出，今年是香港中醫藥發展具里程碑意義的重要一年。繼第七屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會本月初在港舉行，香港中醫醫院和政府中藥檢測中心永久大樓上周四（11日）投入服務後，《中醫藥發展藍圖》亦出爐。

《藍圖》就各主要範疇制訂短、中和長期目標及行動計畫，涵蓋中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承文化、走向世界五大領域，並提出八個目標及20個行動。醫衛局中醫藥發展專員鍾志豪表示，短期是一年至三年內快速啟動關鍵項目，如盡快落實中醫院專病服務；中期約四年至六年，進行深化與擴展相關工作。

鍾志豪以專病服務為例，首先積累一定的病人數量，服務發展成熟、培訓資源齊備，才能培訓具專業技能如針灸等中醫師；長期則在六年以上，需長期積累，如將香港中醫臨床指引、臨床路徑推向國際分享，再邀國際業界來港參觀考察。

中醫專業方面，將會提升中醫專業能力標準，並建設更全面的中醫人才培養體系，包括優化中醫本科課程、改革執業試、執業後的臨床實踐培訓，以及中醫分科專病進階培訓等。

針對市面出售的仿冒中成藥（影射藥）和偽非中成藥產品，衛生署助理署長（中醫藥）方浩澄指出，港澳地區中成藥相關產品市場亂象相當普遍，市民感混淆。《藍圖》其中一個行動是強化中藥質量管理，擬透過修例擴大中成藥定義，將有機會誤導的產品納入規管。

若產品含有或聲稱含有「僅用於藥用的中藥材」，均認定為中成藥，必須完成註冊才能銷售。至於部分與知名中成藥名稱高度相似但成分與真正配方毫無關係的產品，需增設附表納入公眾耳熟能詳的中成藥名稱，杜絕目前規避監管情況。

