NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

宏福苑大火吞160命 殉職消防員設靈 女友花圈：不思量自難忘

香港新聞組／香港19日電
香港大埔宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪，18日在紅磡的世界殯儀館設靈，殯儀館外擺放大量由社會各界致送的花牌紀念何偉豪；圖為香港特首李家超到場悼念。(中新社)
香港大埔宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪，18日在紅磡的世界殯儀館設靈，殯儀館外擺放大量由社會各界致送的花牌紀念何偉豪；圖為香港特首李家超到場悼念。(中新社)

香港大埔宏福苑發生奪命大火慘劇奪走160條人命後，香港當局決定取消今年除夕跨年倒數活動的煙火秀。

中央社報導，政務司司長陳國基18日主持跨部門工作小組會議，會後宣布今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙火秀，以另一種形式進行。旅遊發展局也宣布，今年除夕夜，他們將會在中環舉行跨年倒數活動，以代替煙火秀。

跨年倒數煙火活動是香港每年的重要活動之一，在維多利亞海港舉行，每年都吸引不少旅客來港，尤其是中國大陸的旅客。

宏福苑大火發生至今共造成160人死亡，在香港約百年大火史上，死亡人數排名第二高。

港媒報導，大埔宏福苑大火殉職的消防員何偉豪，18日於紅磡世界殯儀館設靈，消防處今將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。何偉豪的靈堂中央掛著「浩氣長存」橫匾，遺照前方放有與何偉豪拍拖多年女友的心形花圈，花圈上寫著：「痛徹心扉」、「不思量，自難忘」。

已故消防隊目（追授）何偉豪，19日以最高榮譽喪禮形式舉殯，然後長眠浩園。18日大批市民到何偉豪在九龍紅磡世界殯儀館的靈堂致祭，向英雄獻上最深切的敬意。行政長官李家超於晚上在消防處處長楊恩健陪同下，到靈堂弔唁。

李家超、中央政府駐港聯絡辦公室、外交部駐港公署等均有致送花圈。何偉豪生前駐守的沙田消防局、宏福苑居民及業主立案法團都有送上花圈。殯儀館門外牆壁上，貼滿從宏福苑現場與消防局會堂收集的市民心意卡。有市民作詞悼念：「誰記英傑孤忠，赴湯蹈火，肝膽如金石。」有同袍留言，「師兄，落更了，辛苦你，願一路好走」。

