市場對AI憧憬、減息… 恒指今年累升29% 料創8年來最佳

香港恒生指數公司指出，截至12日為止，恒指年內累升29%，展望2025全年升幅有機會創2017年以來最大；圖為恒指17日漲233.37點。（中通社）

港股近期處於整固階段，恒指公司指出，截至12日為止，恒指年內累升29%，展望2025全年升幅有機會創2017年以來最大。恒指公司認為，港股通創紀錄的資金流入，市場對人工智能 （AI ）未來發展的憧憬，以及減息等因素，令到港股可以延續2024年升浪。

大公報報導，回顧藍籌股對指數的拉動，「功臣」阿里巴巴 單隻股份貢獻指數升幅達到1332點，相當於整體升幅的23%。

環球股市今年反覆向上，其間港股表現傲視同儕。恒指公司17日發表報告指出，截至12月12日，恒指今年累積漲幅達到29%，或5917點。展望2025全年，恒指有望創下自2017年以來最佳年度表現。

對於恒指走勢今年有機會是過去8年最佳的一年，恒指公司認為，港股通創紀錄的資金流入，市場對AI的憧憬，以及減息等因素，對市場氣氛產生提振作用，使到恒指繼2024年上升18%後，上升動力延續至2025年。

至於今輪升市「功臣」，恒指公司發現，阿里巴巴是最大升市貢獻者，而前十大貢獻藍籌股對恒指影響為4569點，相當於年初至今升幅的77%。綜合各行業對指數貢獻，港股今年以來升勢廣泛，全部12個「恒生行業分類系統」行業皆錄得漲幅；其中金融業貢獻漲幅2389點，相當於指數升幅的40%，是今年最大貢獻行業。

受惠內地A股午後漲幅擴大，恒指17日收市升233點，報25468點。然而，大市交投未能跟上，主板成交額1831億元，較上日減少183億元，反映機構投資者入市意慾轉弱。南下資金經由港股通淨買入79.09億元，遠高於上日淨買入8204萬元，主要因北水賣出減少88%。消費股造好，擴大內需是內地明年重點工作，李寧股價升4.2%，報19.07元。A股算力硬件板塊爆炒，港股市場長飛光纖股價升21.2%，報46.52元。