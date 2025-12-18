港大論文涉AI虛構 博士生紀律處分 葉兆輝卸任社科院副院長

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘的一篇有關香港 生育率低迷的論文，上月初被揭發引用多篇不存在的文獻，引起關注。香港大學17日完成調查，確認大部分引文為人工智能 生成的虛構文獻，而博士生未作申明。

大公報報導，大學已採取紀律處分，該文通訊作者葉兆輝已卸任學院副院長一職，以及向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

港大表示，將加強培訓所有研究人員，範疇涵蓋根據人工智能應用的既定規範及指引進行強制性培訓及考核，維護學術誠信。校方重申對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持最高標準，所有港大研究人員必須確保研究質量及操守達至國際水平。

該論文題為Forty years of fertility transition in Hong Kong（40年來香港生育率變化），探討過去40年香港生育率下跌的驅動因素，總結指結婚率持續下降是導致香港生育率低迷的主要原因，提高生育率需要有全面的結構性改革，以解決阻礙婚姻和組成家庭的障礙，並創造一個對家庭友善的社會與工作環境。作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘，港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝，港大統計與精算學系副系主任屈錦培，及政府統計署統計師、內地學者等。

葉兆輝早前回覆傳媒查詢表示，在網上見到有關討論後，已即時了解事件，發現負責該論文的學生，即第一作者，在利用AI 進行引用工作時，未有檢查清楚，導致引用部分出錯。他對事件失望，又對影響港大、期刊的聲譽表示歉意，承認自己作為通訊作者未做好把關。至於其他作者，他表示他們是提供數據、意見的角色，「責任在於我同學生」。

就該名須按紀律程序處理的博士生，葉兆輝形容，該學生一直有好好的表現，今次是她首次使用AI協助引用工作。雖然對其失望，但葉兆輝會給予「Second Chance」，亦已要求她修讀一個如何更好地使用AI的課程。