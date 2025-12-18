宏福苑5級火 立案法團新舊主席涉貪被捕 廉署累計拘14人

我的頻道

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，鑑於火災涉及重大公眾利益，港府執法部門展開刑事調查。其中廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪汙成立專案小組並展開全面調查。消息指，廉政公署17日晨拘捕宏福苑業主立案法團現任主席徐滿柑及前任主席鄧國權，兩人其後獲准保釋，離開廉署總部時均未回應傳媒提問。

大公、文匯報報導，廉署上月27日成立專案小組，截至本月1日共拘12人，包括宏福苑大維修項目的工程顧問、承建商和搭棚判頭。據了解廉署的調查對象還包括業主立案法團相關人士。廉署經調查17日凌晨採取行動，拘捕宏福苑業主立案法團的前任及現任主席，並分別到兩人的寓所搜證。徐滿柑傍晚離開廉署總部回應傳媒追問僅表示：「我諗呢啲所有嘢唔講得，唔好意思（我覺得這些事情不能說，對不起）。」鄧國權亦拒回應記者提問。

資料顯示，廉署在本案中已累計拘捕14人，包括大維修工程顧問公司的董事、項目經理、棚架工程分判商及中間人。警方則以誤殺等罪名共拘21人，暫未有人被起訴。

宏福苑業主立案法團原定17日晚在太和社區中心禮堂舉行全體委員會議，但法團早前發通告稱，絕大部分業主及居民希望列席，但禮堂面積有限，決定延遲舉行會議，並安排較理想場地。

根據資料，宏褔苑業主立案法團於1997年1月成立，之後屋苑管理權由房屋署移交至法團。鄧國權自法團成立已出任委員，2012年起連任多屆法團主席至去年9月卸任。法團去年1月28日召開業主大會，通過3.3億元（港幣，下同，約4242億美元）維修工程方案。徐滿柑則於去年9月就任現屆法團主席。

廉政專員在本月1日曾表示，調查顯示有涉案者從一間本地供應商，以每卷54元價錢購買2300卷、約7.5萬平方米未達阻燃標準的棚架防護網，替換今年7月颱風襲港期間受損的防護網，新購入的未達阻燃標準防護網，面積足夠包覆宏福苑8棟大廈。直至今年10月底中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案者為應付港府抽查，從同一間本地供應商以每卷100元，購買115卷、約3700平方米達標的防護網。

