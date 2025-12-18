指黎智英是反對派大腦 梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

全國政協副主席梁振英回應黎智英案指出，黎每逢周日在蘋果日報都有自己的專欄，立場是非常鮮明地反共反華。（中新社）

香港 前特首、全國政協副主席梁振英17日接受網媒港人講地專訪時，回應黎智英 案指出，黎智英在法庭上聲稱甚少管編採的事，但黎的寫字樓就在壹傳媒和蘋果日報的大樓裡，黎每逢周日在蘋果日報都有自己的專欄，都是高度政治化的，而且立場是非常鮮明地反共反華。

路透報導，黎智英遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，七大工業國集團（G7）外長17日譴責香港當局這項判決，呼籲應立即釋放黎智英。

另據文匯報報導，香港保安局長鄧炳強17日分別去信華盛頓郵報及華爾街 日報，就兩份報章發表有關黎智英案的社論內容作出澄清及反駁。鄧炳強強調，有關文章與事實嚴重不符，香港法律面前人人平等，黎案審判過程公開透明，多名外國領事館人員亦全程旁聽，見證司法程序的公正性。

2020年12月31日，黎智英（紫衣）步入香港特區終審法院。 （中新社資料照片）

梁振英直言，他不相信蘋果日報的編採沒有黎智英的指示。事實上，壹傳媒最高層的三個編採人員，在法庭經宣誓後出來頂證黎智英，他認為黎智英「逃離不了」。梁振英認為，即使黎智英案結束，香港的國家安全風險仍不會解除，呼籲香港人要時刻警惕，而且要「敢於鬥爭」亦要「善於鬥爭」。

梁振英更指出，黎智英除了擁有媒體平台之外，他還是香港反對派最大的財政上支持者。還有的是，黎智英是香港反對派的領軍人物，是「大腦」。他表示，黎智英指使美國籍助手Mark Simon到銀行買本票，由幾十萬元到幾百萬元不等，拿給這個政黨、給那個政治人物，都是反對派，黎不僅是外國人說的傳媒大亨，更是最大的反對派「金主」。

為了香港的長遠安全或國家的安全，梁振英認為，面對西方政客和外媒的抹黑，我們一定要將理據講好，絕不能因為害怕美國政府、英國政府，以及那些西方「巨無霸」大傳媒，而屈服在淫威下。「我們要將這些事實道理講清楚，講到令人信服。一天不行就講兩天，兩天不行就講三天。」

梁振英指出，隨著西方國家愈來愈眼紅中國這個「東方大國」在國際間有一定地位和影響力，他相信西方國家利用香港這個「軟肋」影響整個國家的穩定，這個動機仍然是存在的。「但我們不能夠因為這樣而太緊張，令香港從開放的地方變成封閉的地方。」