國際統一私法協會羅馬總部百年來首設海外辦 明年落戶香港

國際統一私法協會明年將在香港設立亞太地區聯絡辦公室；圖為律政司長林定國（左）7月與國際統一私法協會祕書長Ignacio Tirado（右）在羅馬出席「香港：通往亞太區的門戶」研討會。（取材自香港律政司）

國際統一私法協會（UNIDROIT）近日在第85屆大會上，決議明年於香港 設立亞太地區聯絡辦公室，為協會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。港府 律政司司長林定國17日表示，協會辦公室落戶香港，充分體現國際社會對香港特區法律體系的持續信任。

文匯報報導，有立法會議員接受訪時指出，此舉是對香港法治的認同和肯定，將為本地律師帶來更多參與國際規則討論與制定、掌握最新示範法及公約發展的機會，促進跨境交易與爭議解決業務的拓展，有助提升香港法律人才的國際競爭力，助力香港更進一步鞏固國際法律及爭議解決中心的地位。

國際統一私法協會是總部位於羅馬的獨立政府間組織，目前擁有來自五大洲的65個成員國。該組織宗旨在於研究各國及國家集團間尤以商法為重的私法現代化、協調與統一之需求與方法，並制定統一法律文獻、原則及規則以達成上述目標。中國自1986年起即為協會成員國，香港特區作為中國代表團成員，一直參與協會工作。

在中央政府堅定不移的支持下，港府律政司向國際統一私法協會祕書處提交設立辦公室的建議。今年5月，協會理事會表示支持，並建議提交予12月11日舉行的第85屆大會作出決定，協會大會接納此項建議。有關辦公室於明年成立後，預期將進一步鞏固律政司與協會未來的緊密合作關係。

國際統一私法協會首個海外辦公室落戶香港特區，是香港法律樞紐發展的重要里程碑，不僅彰顯國際社會對香港特區法律體系的持續信任，更鞏固香港特區作為國際法律樞紐的領導地位。該辦公室將為協會在亞太地區建立穩固的實體據點，以更高效地支援其區域工作。

林定國表示，辦公室落戶香港，充分體現國際社會對香港特區法律體系的持續信任，有助國際組織與合作夥伴建立緊密合作，進一步鞏固香港作為國際法律樞紐的領導地位。目前，香港已設有海牙國際私法會議亞太區域辦事處，以及律政司與聯合國 國際貿易法委員會的合作項目辦公室。此舉亦有助於促進「國際私法三姊妹」，即國際統一私法協會、海牙國際私法會議及聯合國國際貿易法委員會於香港法律樞紐的協調與協同效應。