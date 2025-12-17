我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

潛水機器人首建功 港破417公斤市值3290美元毒品 拘2人

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港與內地海關緝私部門聯合行動，首次偵破利用遠洋船船底吸水口販毒案件，檢獲417公斤懷疑可卡因。（中通社）
香港與內地海關緝私部門聯合行動，首次偵破利用遠洋船船底吸水口販毒案件，檢獲417公斤懷疑可卡因。（中通社）

香港海關破獲近年最大宗可卡因販毒案，除了是首次偵破利用遠洋船船底吸水口藏毒的案件，也是潛水機械人引入4年以來首次建功。檢共獲417公斤懷疑可卡因，市值約2億5600萬港元（約3290.5美元），拘捕兩人。

香港電台報導，海關指出，船隻的吸水口是抽取海水冷卻引擎及供船上使用，而今次發現藏毒的吸水口在水深約11米位置，出入口狹窄，位置十分隱蔽。

海關說，當有關貨船上月4日進入香港水域時，關員押送船隻到指定地點進行清關，當關員進入船艙等位置搜查時，沒有發現，海關於是再派潛水員到船底搜查。

這艘船長約333米、闊48米，潛水員在水底下搜尋，情況猶如大海撈針、光線嚴重不足，伸手不見五指。海關利用潛水機器人協助，最終在船隻吸水口的閘門，發現有大型用防水物料包裹的可疑物品，潛水員再進行搜查找到毒品。這些毒品被綁上重5至10公斤的圓餅，估計是為了抵銷吸水口的吸水。

海關說，販毒集團以為把毒品收在吸水口可以掩人耳目，但實際是適得其反，因為這艘船只有兩個吸水口，當海關根據情報發現一批懷疑毒品後，就可以很準確起出所有毒品。

海關相信，販毒集團希望利用這艘船作為海上流動毒品儲存倉庫，準備把毒品分銷到不同地區。

香港

上一則

愛犬遭毒死 飼主苦等千日討公道 等來「注定是輸的贏」

下一則

港審批逾4個月 禁播「時代革命」導演新作 電檢：不利國安

延伸閱讀

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天
川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪
JFK機場公路槍響 CBP官員與司機爆發口角後拔槍

JFK機場公路槍響 CBP官員與司機爆發口角後拔槍
美中禁毒合作 深圳港查獲「毒品」430公斤古柯鹼

美中禁毒合作 深圳港查獲「毒品」430公斤古柯鹼

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友