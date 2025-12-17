潛水機器人首建功 港破417公斤市值3290美元毒品 拘2人

香港與內地海關緝私部門聯合行動，首次偵破利用遠洋船船底吸水口販毒案件，檢獲417公斤懷疑可卡因。（中通社）

香港 海關破獲近年最大宗可卡因販毒案，除了是首次偵破利用遠洋船船底吸水口藏毒的案件，也是潛水機械人引入4年以來首次建功。檢共獲417公斤懷疑可卡因，市值約2億5600萬港元（約3290.5美元），拘捕兩人。

香港電台報導，海關指出，船隻的吸水口是抽取海水冷卻引擎及供船上使用，而今次發現藏毒的吸水口在水深約11米位置，出入口狹窄，位置十分隱蔽。

海關說，當有關貨船上月4日進入香港水域時，關員押送船隻到指定地點進行清關，當關員進入船艙等位置搜查時，沒有發現，海關於是再派潛水員到船底搜查。

這艘船長約333米、闊48米，潛水員在水底下搜尋，情況猶如大海撈針、光線嚴重不足，伸手不見五指。海關利用潛水機器人協助，最終在船隻吸水口的閘門，發現有大型用防水物料包裹的可疑物品，潛水員再進行搜查找到毒品。這些毒品被綁上重5至10公斤的圓餅，估計是為了抵銷吸水口的吸水。

海關說，販毒集團以為把毒品收在吸水口可以掩人耳目，但實際是適得其反，因為這艘船只有兩個吸水口，當海關根據情報發現一批懷疑毒品後，就可以很準確起出所有毒品。

海關相信，販毒集團希望利用這艘船作為海上流動毒品儲存倉庫，準備把毒品分銷到不同地區。