英、加促釋放黎 日本憂港言論自由 李家超譴責外力盲撐

香港新聞組／香港17日電
壹傳媒創辦人黎智英遭定罪，引發英國、加拿大和日本等國關切；圖為黎智英案15日宣布判決，西九龍裁判法院外加強保安措施，進入法庭的車輛均需接受安檢。（中通社）
香港壹傳媒創辦人黎智英15日遭定罪，引發英國、加拿大和日本等國關切。英國召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。中國駐英國大使鄭澤光也約見英國外交發展部高級官員，就英方評論黎智英案裁決提出嚴正交涉。

據中國駐英國大使館官網，鄭澤光15日約見英國外交發展部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉，敦促英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光表示，英國外交大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

英國外交大臣古柏15日在國會表示，外交部已依她指示召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。古柏表示，港府對黎智英的起訴是出於政治動機，對此表達強烈譴責。她再次呼籲香港和北京當局釋放黎智英。

壹傳媒創辦人黎智英遭定罪，引發英國、加拿大和日本等國關切；圖為押送黎智英的囚車1...
中央社報導，加拿大朝野15日譴責黎智英被定罪，外交部、跨黨派議員和黎智英在加拿大親屬呼籲北京和香港當局釋放黎智英。

黎智英的母親是加拿大人，他的雙胞胎妹妹和許多親友住在加拿大。黎自20世紀90年代中期開始在安大略省尼加拉湖畔投資，項目包括酒店、餐廳、以及水療中心，對當地經濟貢獻良多。

日本網16日報導，日本內閣官房副長官尾崎正直16日在記者會上說，對香港長期享有的言論、集會結社自由受到的影響深切擔憂。

另據文匯報導，香港特首李家超見傳媒時透露，16日向習近平主席述職時提到「黎智英案」。他表示，外國政府官員、政客及媒體不理會事實，不看法庭證據，盲目抹黑特區政府，特別在黎智英定罪後要求所謂的釋放，都是妨礙司法公正，是對法治的踐踏，他對此予以譴責。

黎智英 香港 加拿大

