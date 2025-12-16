我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

港40歲高薪女花9千美元交友 配對18男不滿意退款遭拒

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

透過專業交友配對服務結交伴侶蔚為風潮，但消費糾紛卻層出不窮。香港消委會15日公布，自2022年起共接獲268宗相關投訴，今年至11個月即占88宗，主因包括推薦對象不符預期、會員質素不均及銷售承諾過度誇大。其中，一名年薪逾300萬元(港幣，以下同，約38.5萬美元)的張小姐斥資7萬元(8996美元)，經中介安排18次約會，卻無一人符合其擇偶條件，引發退款爭議。

大公、文匯報報導，年約40歲的張小姐向配對中介提出，想結識年齡及收入相若伴侶，並付7萬元服務費，中介當初承諾會推薦符合要求的對象，及安排8次單對單約會，服務無期限。惟繳費後首年內中介先後推薦18名男會員，無一人完全符合張小姐最初列明的擇偶條件。她認為平均每次約會成本近萬元，批評貨不對辦，但雙方未達共識，她遂向消委會投訴要求取消合約及退款。

中介公司回覆消委會時引用合約條款，表明推薦對象時會考慮客戶期望，但不保證人選完全符合所有條件。公司配對系統會篩選綜合匹配度達80%以上人選，計算涵蓋收入、年齡、興趣等多方面，即使某些條件未完全滿足，匹配度仍可能達標。公司否認違約拒退款，消委會建議張小姐考慮諮詢法律意見。

報導指出，線上交友平台亦問題叢生。

周先生去年10月付378元購買交友程式3個月付費會員服務。約一個月後他收到陌生女會員訊息邀請到其他通訊軟件聊天，若要見面需先轉帳付500元。周質疑交友程式對會員身分把關不足，懷疑有虛假用戶進行詐騙

消委會建議消費者簽約前必須釐清細節與條款，進行實體配對服務前，應於諮詢環節詳細了解服務費用、期限、推薦次數、約會安排及推薦標準。交易後須保留收據、合約及與商戶溝通擇偶條件所有紀錄，以備有爭議時作憑證。

香港 詐騙 會考

上一則

湖南湘超聯賽 湧2.7億人次 帶動16億美元消費

下一則

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

延伸閱讀

三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%

三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%
立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名

立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名
4生肖2026升遷有望 屬龍成接班人選、他「順手幫忙」被長官看到

4生肖2026升遷有望 屬龍成接班人選、他「順手幫忙」被長官看到
習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條