港40歲高薪女花9千美元交友 配對18男不滿意退款遭拒

透過專業交友配對服務結交伴侶蔚為風潮，但消費糾紛卻層出不窮。香港 消委會15日公布，自2022年起共接獲268宗相關投訴，今年至11個月即占88宗，主因包括推薦對象不符預期、會員質素不均及銷售承諾過度誇大。其中，一名年薪逾300萬元(港幣，以下同，約38.5萬美元)的張小姐斥資7萬元(8996美元)，經中介安排18次約會，卻無一人符合其擇偶條件，引發退款爭議。

大公、文匯報報導，年約40歲的張小姐向配對中介提出，想結識年齡及收入相若伴侶，並付7萬元服務費，中介當初承諾會推薦符合要求的對象，及安排8次單對單約會，服務無期限。惟繳費後首年內中介先後推薦18名男會員，無一人完全符合張小姐最初列明的擇偶條件。她認為平均每次約會成本近萬元，批評貨不對辦，但雙方未達共識，她遂向消委會投訴要求取消合約及退款。

中介公司回覆消委會時引用合約條款，表明推薦對象時會考 慮客戶期望，但不保證人選完全符合所有條件。公司配對系統會篩選綜合匹配度達80%以上人選，計算涵蓋收入、年齡、興趣等多方面，即使某些條件未完全滿足，匹配度仍可能達標。公司否認違約拒退款，消委會建議張小姐考慮諮詢法律意見。

報導指出，線上交友平台亦問題叢生。

周先生去年10月付378元購買交友程式3個月付費會員服務。約一個月後他收到陌生女會員訊息邀請到其他通訊軟件聊天，若要見面需先轉帳付500元。周質疑交友程式對會員身分把關不足，懷疑有虛假用戶進行詐騙 。

消委會建議消費者簽約前必須釐清細節與條款，進行實體配對服務前，應於諮詢環節詳細了解服務費用、期限、推薦次數、約會安排及推薦標準。交易後須保留收據、合約及與商戶溝通擇偶條件所有紀錄，以備有爭議時作憑證。