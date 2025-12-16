黎智英案判詞855頁 李家超斥黎「其行可恥，其心歹毒」

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案15日早宣布判決，三名國安法指定法官裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立；圖為押送黎智英的囚車駛離西九龍裁判法院。（中通社）

高等法院原訟法庭15日就黎智英 及「蘋果日報」相關三間公司被控的三項危害國家安全罪行裁定全部控罪成立。特區政府歡迎法庭的定罪判決，行政長官李家超更是直斥黎智英「其行可恥，其心歹毒」，公然乞求外國「制裁」內地與香港 ，他稱「特區政府旗幟鮮明，司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任」。

大公、文匯報報導，李家超指出，黎智英長期利用旗下媒體肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。

特區政府發言人指出：「法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，巨細無遺地說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。」

發言人續指，「黎智英案」在檢控、審判各個階段，均有來自四方八面的抹黑攻擊、干預施壓，特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，更以所謂的「制裁」恫嚇法官、檢控官、執法人員及其他特區政府官員，「任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」

報導指出，保安局局長鄧炳強15日也回應黎智英案判決，任何企圖危害國家安全的人必然難逃法網 ，不論如何狡辯，事實與證據在法庭面前都會不攻自破，法庭的審判必定會揭露所有真相。鄧炳強從五大方面總結全案的事實，分別是絕無政治考慮、無關新聞自由、危國安必懲治、防範國安風險及羈管待遇一致。