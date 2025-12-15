我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

中大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐英國大使鄭澤光不點名批評英國外交大臣古柏，指其公然對黎智英案定罪裁決「說三道四」。圖為2021年2月9日黎智英步入香港特區終審法院資料照。（新華社）
中國駐英國大使鄭澤光不點名批評英國外交大臣古柏，指其公然對黎智英案定罪裁決「說三道四」。圖為2021年2月9日黎智英步入香港特區終審法院資料照。（新華社）

香港高等法院15日裁定壹傳媒集團創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等罪全部成立後，據路透報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）當日在議會表示，已召見中國駐英國大使，以「最強烈的措辭」強調英國政府對黎智英定罪的立場。中國駐英國大使館隨後發布新聞稿稱，15日，中國駐英國大使鄭澤光約見英國外交部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉。

新聞稿指出，鄭澤光敦促英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光表示，英國外交大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

新聞稿稱，事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」（反送中運動）的幕後推手，絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利。黎是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍。黎的行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。

根據多份報導與法律文件的描述，黎智英早在1994年即獲准成為「完全英國公民」（Full British Citizen）。BBC中文在15日的報導中也提及，英國駐港總領事館副總領事樂秀惠（Sarah Robinson）表示，黎智英是英國公民，他對英國政府至關重要。

鄭澤光強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港國安法是維護國家安全的定海神針。香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港特區處理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。

鄭澤光並指，英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終。中方敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。

香港 黎智英 反送中

上一則

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

下一則

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

延伸閱讀

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他
黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕
香港末代總督 彭定康：黎智英案是中國蔑視自由證據

香港末代總督 彭定康：黎智英案是中國蔑視自由證據

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條