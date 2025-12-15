黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

我的頻道

中央社布魯塞爾15日專電
針對黎智英被定罪一事，歐盟對外事務部（EEAS）15日發布聲明表達深刻遺憾。路透
針對黎智英被定罪一事，歐盟對外事務部（EEAS）15日發布聲明表達深刻遺憾。路透

香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案今天宣判，法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。歐盟表示這項判決象徵香港民主自由遭侵蝕，呼籲應立即無條件釋放黎智英。

針對黎智英被定罪一事，歐盟對外事務部（EEAS）今天發布聲明表達深刻遺憾。

歐盟指出，這起案件具有政治動機，象徵2020年港區國安法實施以來，香港民主與基本自由遭侵蝕；歐盟重申應立即且無條件釋放黎智英。

歐盟表示，作為國際商業樞紐，香港在歷史上所獲得的成功根基於法治。對黎智英所進行的國家安全審判，進一步削弱了外界對香港法律制度的信心，而法律制度正是這個特別行政區具有吸引力的基礎。

歐盟回顧，由黎智英創辦的「蘋果日報」已於2021年6月被迫停止運作，而自由且獨立的媒體，對於建立具韌性的社會以及確保政府問責，相當重要。

歐盟再次呼籲中國以及香港特別行政區，履行國際法下的承諾，保障基本權利與自由，這些權利與自由載明於「公民與政治權利國際公約」以及1984年「中英聯合聲明」。

