香港法院宣判 黎智英3項罪成 最重終身監禁

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，將於15日上午宣判。(新華社)

香港 「壹傳媒」創辦人黎智英 ，被指用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的「蘋果日報」，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以兩2項「國安法」下的勾結外國勢力罪及一項煽動罪，15日在香港西九龍法院裁決。三名國安法指定法官裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力，及一項煽動罪名全部罪成，並指黎是案中主腦，黎智英得知結果後表現平靜。

據港媒報導，法官表示不會即時判刑，會押後聽取求情，會與其餘八名被告一同判刑，但要求辯方先呈交書面求情，並押後至明年1月12日聽取求情，具體判刑日期法庭會再通知。

現年78歲的黎智英面對串謀刊印煽動刊物罪、串謀勾結外國勢力罪以及串謀勾結外國勢力罪等三項控罪，他至今已被關押超過五年。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件，罪成最高可判處終身監禁。

判辭長達855頁，法官僅讀出部份內容。他們指，黎的證供自相矛盾，前後不一，亦認為黎有串謀「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒等，請求外國制裁，亦認為證據顯示， 黎的助手Mark simon在背後致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。

今早八時已有超過百人在庭外排隊等候旁聽，有民眾攜帶「蘋果」到場聲援。警方加強警力部署，出動「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備。

香港司法機構網頁顯示，此案宣判規畫用時60分鐘。當日正庭安排58個公眾席，並另設置七個延伸庭，合計共有507個公眾席開放旁聽，另外還將設置116個記者席，反映社會關注度之高。據路透報導，美國總統川普日前也曾當面向中國國家主席習近平表達對此案的關切。

綜合香港媒體報導，逾百人在庭外排隊等候旁聽，排在首位的民眾戴著口罩和帽子，不願意受訪。有民眾說，目睹多名疑似是「排隊黨」的人士也自14日起便在場排隊。

排在隊伍約60多位的C女士表示，她於14日上午11時已到場，獲悉在首位的女士約在當日上午十時半到場。C女士質疑前面屬於「排隊黨」，而她即使提早一天到場，也不能進入正庭旁聽。在公眾席輪候隊伍中，多名排隊人士面向牆站立或坐下，拒絕回應媒體提問。

有民眾帶「蘋果」到場與其他排隊人士分享，包括前社民連成員「阿牛」曾健成 ，他在早上七時多到場，一度被警察搜身搜袋。

報導指，相信是接載黎智英到法院的「鐵甲威龍」囚車在上午約8時駛入法院。上午9時多，天主教香港教區榮休主教陳日君及黎智英家人到達西九龍法院。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已在獄中超 過1800天。此案開審於2023年12月中旬，直到今年8月底完成結案陳詞，審訊長達156日。