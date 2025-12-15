我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

港馬季開鑼3月 入場客超上季一半 首11月遊客逾4500萬勝去年

香港新聞組／香港15日電
沙田馬場14日舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。圖為今年七月眾多旅客及市民到香港沙田馬場欣賞「香港回歸杯」賽馬。（中新社）
沙田馬場14日舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。圖為今年七月眾多旅客及市民到香港沙田馬場欣賞「香港回歸杯」賽馬。（中新社）

沙田馬場14日舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，創下歷來浪琴香港國際賽事新高，亦打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。馬會指出，2025至26年度馬季開鑼僅三個月，累積入場旅客已突破11萬人，已經多於上季半年10萬人入場的紀錄。馬會預計今季入場旅客人數，有望挑戰上個馬季約19.6萬名旅客入場數字。

綜合香港01、文匯報報導，香港將迎來聖誕及新年假期的旅遊旺季，財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，今年首11個月訪港旅客人數已超過4500萬人次，超越去年全年水平。港府銳意推廣的「賽馬旅遊」亦報捷，今年馬季開始三個月，馬場入場旅客人次已達上季一半水平。

陳茂波表示，在港府和業界的共同努力下，今年首11個月訪客人數逾4500萬人次，按年增幅12%，當中超過23%是內地以外的旅客，達到1077萬人次，按年升16%。訪港旅客量增加，也支持零售和餐飲市道。

港府推動各類旅遊產品，其中香港賽馬文化歷史悠久，馬會為響應去年施政報告提出的「賽馬旅遊」，為擴大對旅客及年輕一代的吸引力，已投入逾100億（港元，下同，約12.84億美元）活化沙田及跑馬地馬場，在兩個馬場推出全新的升級餐飲及娛樂設施，下階段將再投放40億升級馬場設施，轉型為旅遊目的地。

昨日的「2025浪琴香港國際賽事」，除雲集世界各地頂級佳駟，赴港與香港一級佳駟同場交鋒，賽馬會亦結合體育與娛樂元素，包括再度邀請國際級南韓天王鄭智薰RAIN擔任開幕表演嘉賓，為精采賽事日揭開序幕。多場精采比賽輪番上演，吸引大批馬迷及旅客入場。

來自北京的旅客劉先生是資深馬迷，他表示，曾多次赴港觀看賽馬，這次亦同樣專程由北京赴港觀賽。他指出，賽馬所迸發出的速度與激情化成一股引力，牽引著他持續入場觀賽，認為香港賽馬活動規模大，而除賽馬外，亦有歌星獻唱和煙火匯演，在馬場裡已能享受一站式的娛樂，對旅客而言是絕佳的體驗。

除個人遊旅客外，現場亦有約40人的江門旅行團到場，該入境團即日來回，特意加入觀看賽馬行程，在馬場逗留三個小時。參加旅行團的旅客王小姐首次來香港觀看賽馬，「現場好不一樣，好激動！」而她在賽馬會新地標「天馬驛」，與一比一機械馬合照留念，她指出無論是馬匹的聲音或是表情，像真度超高。

香港 港府 中超

上一則

讓學霸睡獎狀堆裡 杭州學校創意被讚「做夢都會笑醒」

下一則

男「硬上」未婚妻致黃體破裂 藉故趕人索還30彩禮 網怒了

延伸閱讀

黎智英國安案15日宣判 有民眾攜「蘋果」聲援、警出動裝甲車加強戒備

黎智英國安案15日宣判 有民眾攜「蘋果」聲援、警出動裝甲車加強戒備
WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論

WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論
香港民主黨大會決議解散 成立31年民主派政黨退出舞台

香港民主黨大會決議解散 成立31年民主派政黨退出舞台
李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽