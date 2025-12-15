港馬季開鑼3月 入場客超上季一半 首11月遊客逾4500萬勝去年

沙田馬場14日舉行「浪琴香港國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。圖為今年七月眾多旅客及市民到香港沙田馬場欣賞「香港回歸杯」賽馬。（中新社）

沙田馬場14日舉行「浪琴香港 國際賽事」，入場旅客人數達逾1.3萬人，創下歷來浪琴香港國際賽事新高，亦打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。馬會指出，2025至26年度馬季開鑼僅三個月，累積入場旅客已突破11萬人，已經多於上季半年10萬人入場的紀錄。馬會預計今季入場旅客人數，有望挑戰上個馬季約19.6萬名旅客入場數字。

綜合香港01、文匯報報導，香港將迎來聖誕及新年假期的旅遊旺季，財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，今年首11個月訪港旅客人數已超過4500萬人次，超越去年全年水平。港府 銳意推廣的「賽馬旅遊」亦報捷，今年馬季開始三個月，馬場入場旅客人次已達上季一半水平。

陳茂波表示，在港府和業界的共同努力下，今年首11個月訪客人數逾4500萬人次，按年增幅12%，當中超 過23%是內地以外的旅客，達到1077萬人次，按年升16%。訪港旅客量增加，也支持零售和餐飲市道。

港府推動各類旅遊產品，其中香港賽馬文化歷史悠久，馬會為響應去年施政報告提出的「賽馬旅遊」，為擴大對旅客及年輕一代的吸引力，已投入逾100億（港元，下同，約12.84億美元）活化沙田及跑馬地馬場，在兩個馬場推出全新的升級餐飲及娛樂設施，下階段將再投放40億升級馬場設施，轉型為旅遊目的地。

昨日的「2025浪琴香港國際賽事」，除雲集世界各地頂級佳駟，赴港與香港一級佳駟同場交鋒，賽馬會亦結合體育與娛樂元素，包括再度邀請國際級南韓天王鄭智薰RAIN擔任開幕表演嘉賓，為精采賽事日揭開序幕。多場精采比賽輪番上演，吸引大批馬迷及旅客入場。

來自北京的旅客劉先生是資深馬迷，他表示，曾多次赴港觀看賽馬，這次亦同樣專程由北京赴港觀賽。他指出，賽馬所迸發出的速度與激情化成一股引力，牽引著他持續入場觀賽，認為香港賽馬活動規模大，而除賽馬外，亦有歌星獻唱和煙火匯演，在馬場裡已能享受一站式的娛樂，對旅客而言是絕佳的體驗。

除個人遊旅客外，現場亦有約40人的江門旅行團到場，該入境團即日來回，特意加入觀看賽馬行程，在馬場逗留三個小時。參加旅行團的旅客王小姐首次來香港觀看賽馬，「現場好不一樣，好激動！」而她在賽馬會新地標「天馬驛」，與一比一機械馬合照留念，她指出無論是馬匹的聲音或是表情，像真度超高。