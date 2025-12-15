香港中大參與天問3號載荷項目啟動

我的頻道

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港中文大學（中大）昨日與中國科學院合肥物質科學研究院（合肥物質院）和澳門科技大學（澳科大），在合肥科學島共同簽署協議。三方合作共建「深空物質成分光譜探測聯合實驗室」，並同步啟動天問三號載荷「激光外差光譜儀」的聯合研製任務。

大公報報導，中大校長、中國科學院院士盧煜明，與安徽省合肥市委常委、市人民政府副市長袁飛；安徽省科技廳黨組成員、副廳長譚海斌；合肥物質院院士劉文清和院長劉建國；澳科大副校長譚廣亨及中國科學院重大科技任務局光電空天處處長李自傑出席活動，共同見證合作協議的簽署，並為聯合實驗室成立典禮暨天問三號載荷項目啟動儀式主禮。

聯合實驗室是由三方合作共建，旨在打造高端科研平台，融合內地大科學裝置與工程研製方面的優勢、香港在精密光譜與人工智能領域的專長，及澳門在航天科技與行星科學領域的特色平台研究能力，共同服務於國家深空探測戰略需求。

據報導，盧煜明校長表示，中大很榮幸獲得國家航天局探月與航天工程中心的批准，與中國科學院合肥物質院和澳科大通過資源和科研力量的結合，協力參與天問三號載荷項目。這對於港澳特區融入國家發展大局，有著重大及深遠的意義。

本次啟動研製的「激光外差光譜儀」，旨在實現火星大氣水汽及其同位素高精度、寬覆蓋探測，以及火星全球大氣風場的探測。該任務將有助於揭示火星水的逃逸機制與演化歷史、火星大氣風場特徵及演變機理，深化對火星大氣環流與氣候演變的認識，為我國深空探測事業發展提供科學與技術支撐。

報導稱，未來，聯合實驗室將聚焦深空探測中的關鍵科學問題，重點發展高靈敏度、高分辨率光譜探測技術，開展火星、月球等天體物質成分的原位與遙感探測研究，聯合培養具備全球視野的行星科學與空間技術複合型人才，力爭成為具有國際影響力的深空探測聯合創新平台。

