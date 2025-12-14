黎智英涉國安法 串謀勾結外國勢力、煽動罪名等3項罪成

黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，將於15日上午10時宣判。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

香港 「壹傳媒」創辦人黎智英 ，被指用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的「蘋果日報」，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以兩2項「國安法」下的勾結外國勢力罪及一項煽動罪，15日在香港西九龍法院裁決。三名國安法指定法官裁定黎智英兩項串謀勾結外國勢力，及一項煽動罪名全部罪成，並指黎是案中主腦，黎智英得知結果後表現平靜。

據港媒報導，法官表示不會即時判刑，會押後聽取求情，會與其餘八名被告一同判刑，但要求辯方先呈交書面求情，並押後至明年1月12日聽取求情，具體判刑日期法庭會再通知。

現年78歲的黎智英面對串謀刊印煽動刊物罪、串謀勾結外國勢力罪以及串謀勾結外國勢力罪等三項控罪，他至今已被關押超過五年。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件，罪成最高可判處終身監禁。

判辭長達855頁，法官僅讀出部份內容。他們指，黎的證供自相矛盾，前後不一，亦認為黎有串謀「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒等，請求外國制裁，亦認為證據顯示， 黎的助手Mark simon在背後致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。

香港時間15日上午8時已有超過百人在庭外排隊等候旁聽，有民眾攜帶「蘋果」到場聲援。警方加強警力部署，出動「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備。

當日正庭安排58個公眾席，並另設置七個延伸庭，合計共有507個公眾席開放旁聽，另外還將設置116個記者席，反映社會關注度之高。

路透指出，川普總統日前曾當面向中國國家主席習近平表達對此案的關切。路透曾報導，川普在釜山與中國國家主席習近平會晤時，呼籲中方釋放黎智英，但川普沒有討論具體協議，主要聚焦在黎的健康問題與身心狀況。黎智英之子黎崇恩當時讚揚川普，並對川普向習近平談及他的父親表示「非常感激」。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已在獄中超 過1800天。此案開審於2023年12月中旬，直到今年8月底完成結案陳詞，審訊長達156日。