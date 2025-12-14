李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

圖為2023年香港特首李家超（左）到北京向習近平作述職報告時合影。（美聯社）

香港 特區行政長官李家超、澳門 特區行政長官岑浩輝將於15日至12月17日到北京述職，向中國國家主席習近平 匯報港澳地區社會政治最新狀況。李家超預告，會跟習近平大埔宏福苑奪命火，港府所做的工作等。

香港特區政府新聞公報指出，行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行。在李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

澳門特區發布消息稱，岑浩輝將向中國國家主席彙報澳門特區政府過去一年的施政工作和2026年的施政重點。行政長官不在澳門期間，由行政法務司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。

香港經濟日報報導，李家超先前表示，大火當日，習近平已表示高度重視，「我必然會匯報特區政府所做的工作，以及香港社會一方有難、八方支援的共同力量。」又說自己會推動社會回復正常生活，認為這是最有效幫助災民回復正常生活、必須做的一件事。

李家超稱，他相信習近平亦希望了解香港其他情況，包括最新的經濟情況，施政報告的成績、國際如何看香港、評級有無進步，哪些方面可強化，以及如何可更好服務國家等，都是屆時將匯報的內容。

自2023年12月香港和澳門行政長官對北京的公務訪問和述職以來，已在政治和憲法上立下標竿，因為這些都是相對較新的憲政實踐，並成為香港和澳門兩個特別行政區與北京中央政府之間的憲法慣例，同時更強化中共的領導地位。