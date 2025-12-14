我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

宏福苑災民安置 港府研5中長期選項 循1戶1社工了解意願

香港新聞組／香港14日電
香港宏福苑大火災民長期安置計畫，「應急住宿安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸13日提出5個可行選項。圖為民眾遙望滿目瘡痍的大埔火災現場。（中通社）

香港大埔宏福苑五級火災民長期安置計畫受社會關注，擔任「應急住宿安排工作組」組長的財政司副司長黃偉綸13日提出5個可行選項，包括在大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目；讓居民入住簡約公屋；由港府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位；原址安置或重建。現階段他有信心可在區內覓得所需用地興建居屋，並爭取縮短工期。

明報報導，身兼房委會委員的立法會議員梁文廣認為，港府應先延長現時災民臨時住宿安排，並提供多類住房供選擇。

文匯報報導，黃偉綸表示，回購宏福苑單位業權或讓居民優先購買居屋等，均為港府正評估的方案，惟回購業權或需投入公帑；港府未來數周將透過在決定方案前，會透過「一戶一社工」了解災民的意願。

特首李家超12日會見傳媒時表示，已指示黃偉綸統籌各相關政策局及部門，研究及提出長遠方案，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源，協助受影響的家庭重建家園，盡快回復正常生活。

黃偉綸13日接受電台訪問時表示，正積極評估不同政團及地區人士的建議，「有受影響居民希望原區（安置），大埔區居屋方面，本來未來數年其實不會有新居屋供應。」現階段，他有信心在大埔區內覓地興建居屋作原區安置。

另一個選擇是讓居民跨區選購居屋項目。未來幾年，港府每年將推售9700伙居屋單位，較過往幾年的每年約4000伙多。這些居屋位於元朗、東涌及啟德等，若居民願跨區居住，最快可於明年中做出選擇。港府已組織「睇（看）樓團」，讓居民了解房協提供的項目。

黃偉綸表示，聽到民建聯提出的方案，中短期內讓居民入住簡約公屋，他會一併讓居民考慮。明年中後開始，柴灣、屯門及啟德有簡約公屋項目投入運作，質素較過渡性房屋更好，居民可以考慮。

就有意見提出由房委會向業主回購業權。黃偉綸表示，火災後宏福苑沒有買賣，難以定價，但會作考量，「現時援助基金（截至12日的）36億元（港幣，下同，約4.6億美元）當中，剩下來未曾定去向的接近31億元，如果全數用作收購逾千戶單位，除開大約千多戶，其實每戶只有百多萬元。我知道很多業主朋友希望收購業權的價錢更高，這個可以明白的，這亦可能意味要投入公帑。」定價將是一大挑戰。

港府 宏福苑 香港

